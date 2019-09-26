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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:58
2 Фантом
На горячке сообщили, что 26 го был день биллинга. Теперь в ближайшую субботу будет.
Будемподождать...
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:40
Так це 3 дні без прОцента на прОцент по мобільних заощалженнях...вирішили заОщадити.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:45
Re: Ощадбанк
Должны быть завтра-суббота. За смс инфо тоже пока не сняли.
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:17
Додано: Чет 26 вер, 2019 22:12
То фигня. Я сегодня с кредитки потратил кучу денег, по опыту спишутся завтра. А билинг теперь 28. Придётся гаситься в следующем месяце. Засада. Знал бы делал бы покупки 28.
Хорошо хоть предупреждён, а то была бы неприятная история тысячи на полторы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 06:50
Re: Ощадбанк
Подскажите, плз, входящий п2п на ощадовскую карту из зарплатного проекта - будет с комиссией?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:55
Входящий П2П будет без комиссии (но с холдом 1% на два-три рабочих дня). По крайней мере с пенсионно-социальной так. Но в ощад24 вход с карты другого банка платный.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:04
Re: Ощадбанк
Процентов по МЗ до сих пор нет,
зато, ска, сняли комиссию за смс-инфо, которое сами и подключили, хотя в тот же день отключил его, и загнали карту в минус
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:27
Re: Ощадбанк
+50грн !
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