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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1544154515461547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:06

Фантом Спасибо !
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:58

2 Фантом
На горячке сообщили, что 26 го был день биллинга. Теперь в ближайшую субботу будет.
Будемподождать...
Eugen79
 
Повідомлень: 197
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:40

  Eugen79 написав:2 Фантом
На горячке сообщили, что 26 го был день биллинга. Теперь в ближайшую субботу будет.
Будемподождать...

Так це 3 дні без прОцента на прОцент по мобільних заощалженнях...вирішили заОщадити. :(
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:45

Re: Ощадбанк

lincoln2 написав:подскажите , давно не пользовался , а что в долларах по проценту актуальному сейчас на Мобільних заощадженнях..а то чет не могу найти ...неужто убрали ?
Должны быть завтра-суббота. За смс инфо тоже пока не сняли.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:17

  olgerd написав:Подскажите пожалуйста % по МЗ уже у кого то были???

Дійсно, не було... хоча бот показує суму нарахованих %
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:12

  Eugen79 написав:2 Фантом
На горячке сообщили, что 26 го был день биллинга. Теперь в ближайшую субботу будет.
Будемподождать...

То фигня. Я сегодня с кредитки потратил кучу денег, по опыту спишутся завтра. А билинг теперь 28. Придётся гаситься в следующем месяце. Засада. Знал бы делал бы покупки 28.
Хорошо хоть предупреждён, а то была бы неприятная история тысячи на полторы. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 06:50

Re: Ощадбанк

Подскажите, плз, входящий п2п на ощадовскую карту из зарплатного проекта - будет с комиссией?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 07:55

  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, входящий п2п на ощадовскую карту из зарплатного проекта - будет с комиссией?

Входящий П2П будет без комиссии (но с холдом 1% на два-три рабочих дня). По крайней мере с пенсионно-социальной так. Но в ощад24 вход с карты другого банка платный.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:04

Re: Ощадбанк

Процентов по МЗ до сих пор нет,
зато, ска, сняли комиссию за смс-инфо, которое сами и подключили, хотя в тот же день отключил его, и загнали карту в минус :evil:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:27

Re: Ощадбанк

  Ferlakur написав:зато, ска,


повна пишнота у всій своїй красі сбер-укр-банки Н:)
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greenozon
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