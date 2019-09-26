Пишите/регте заяву в отд-и на неправомочное подкл-е СМС-инфо, вернут через месяц
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:02
Re: Ощадбанк
Пишите/регте заяву в отд-и на неправомочное подкл-е СМС-инфо, вернут через месяц
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:23
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:46
Через 0800 наврядли. Мона через своего любимого менагера попробовать, но там адекватных мало
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:49
Написал через форму обратной связи на сайте. Пришел автоматический ответ, шо принято и буде розглянуто. Поход в отделение оставим на после, надо иметь час и натхнення.
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