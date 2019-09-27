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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:02
Ferlakur написав:
зато, ска, сняли комиссию за смс-инфо
Пишите/регте заяву в отд-и на неправомочное подкл-е СМС-инфо, вернут через месяц
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:23
clientage написав: Ferlakur написав:
зато, ска, сняли комиссию за смс-инфо
Пишите/регте заяву в отд-и на неправомочное подкл-е СМС-инфо, вернут через месяц
Через дистанционные каналы никак?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:46
Ferlakur написав: clientage написав: Ferlakur написав:
зато, ска, сняли комиссию за смс-инфо
Пишите/регте заяву в отд-и на неправомочное подкл-е СМС-инфо, вернут через месяц
Через дистанционные каналы никак?
Через 0800 наврядли. Мона через своего любимого менагера попробовать, но там адекватных мало
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:49
Написал через форму обратной связи на сайте. Пришел автоматический ответ, шо принято и буде розглянуто. Поход в отделение оставим на после, надо иметь час и натхнення.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:33
Кидав з Моно на пенсійну - зняло 1%, потім спробував ще на зарплатну потестити - зняло 1%+5грн., змінились комісії ?
Як зараз кидати на зарплатну/пенсійну з мінімальною комісією ?
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:59
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:57
Ferlakur написав:
Написал через форму обратной связи на сайте. Пришел автоматический ответ, шо принято и буде розглянуто. Поход в отделение оставим на после, надо иметь час и натхнення.
а долг по карте так и висит или загасили?
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Кассандра
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