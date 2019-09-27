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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1545154615471548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:02

Re: Ощадбанк

  Ferlakur написав:зато, ска, сняли комиссию за смс-инфо

Пишите/регте заяву в отд-и на неправомочное подкл-е СМС-инфо, вернут через месяц
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:23

  clientage написав:
  Ferlakur написав:зато, ска, сняли комиссию за смс-инфо

Пишите/регте заяву в отд-и на неправомочное подкл-е СМС-инфо, вернут через месяц

Через дистанционные каналы никак? :(
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:46

  Ferlakur написав:
  clientage написав:
  Ferlakur написав:зато, ска, сняли комиссию за смс-инфо

Пишите/регте заяву в отд-и на неправомочное подкл-е СМС-инфо, вернут через месяц

Через дистанционные каналы никак? :(

Через 0800 наврядли. Мона через своего любимого менагера попробовать, но там адекватных мало :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:49

  clientage написав:
  Ferlakur написав:
  clientage написав:Пишите/регте заяву в отд-и на неправомочное подкл-е СМС-инфо, вернут через месяц

Через дистанционные каналы никак? :(

Через 0800 наврядли. Мона через своего любимого менагера попробовать, но там адекватных мало :(

Написал через форму обратной связи на сайте. Пришел автоматический ответ, шо принято и буде розглянуто. Поход в отделение оставим на после, надо иметь час и натхнення.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:33

Re: Ощадбанк

Кидав з Моно на пенсійну - зняло 1%, потім спробував ще на зарплатну потестити - зняло 1%+5грн., змінились комісії ?
Як зараз кидати на зарплатну/пенсійну з мінімальною комісією ?
Kara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:59

Kara
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:57

  Ferlakur написав:Написал через форму обратной связи на сайте. Пришел автоматический ответ, шо принято и буде розглянуто. Поход в отделение оставим на после, надо иметь час и натхнення.

а долг по карте так и висит или загасили?
Кассандра
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  #<1 ... 1545154615471548
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