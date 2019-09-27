Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 вер, 2019 15:58
uaprofi написав:
по карте Киевлянина можно отключить - плату за смс 7 грн/мес? и как?
но чтобы остался рабочий ИБ
Да отключить то можно в том же иб, но... тока оно вновь будет подключаться... автоматом при каждом входе в иб... соответственно будет присутствовать и плата 7грн/мес... поэтому в определённых кругах и принято регить иб на мк... там смс информирование бесплатное...
Карамболь
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Додано: Суб 28 вер, 2019 16:15
Карамболь написав:
мк
"мк" это? оно при оформелении и обслуживание бесплатноЕ?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Додано: Суб 28 вер, 2019 16:20
uaprofi мк - моя картка... выпуск и обслуживание бесплатноЕ...
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Карамболь
в Суб 28 вер, 2019 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Карамболь
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Додано: Суб 28 вер, 2019 16:20
uaprofi написав: Карамболь написав:
мк
"мк" это? оно при оформелении и обслуживание бесплатноЕ?
https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards/my-card
Bosstone
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