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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1546154715481549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:58

  uaprofi написав:по карте Киевлянина можно отключить - плату за смс 7 грн/мес? и как?
но чтобы остался рабочий ИБ

Да отключить то можно в том же иб, но... тока оно вновь будет подключаться... автоматом при каждом входе в иб... соответственно будет присутствовать и плата 7грн/мес... поэтому в определённых кругах и принято регить иб на мк... там смс информирование бесплатное...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:15

Re: Ощадбанк

  Карамболь написав:мк



"мк" это? оно при оформелении и обслуживание бесплатноЕ?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:20

uaprofi мк - моя картка... выпуск и обслуживание бесплатноЕ...
Востаннє редагувалось Карамболь в Суб 28 вер, 2019 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:20

  uaprofi написав:
  Карамболь написав:мк

"мк" это? оно при оформелении и обслуживание бесплатноЕ?

https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards/my-card
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:34

  Ferlakur написав:
  Кассандра написав:
  Ferlakur написав:Написал через форму обратной связи на сайте. Пришел автоматический ответ, шо принято и буде розглянуто. Поход в отделение оставим на после, надо иметь час и натхнення.

а долг по карте так и висит или загасили?

Загасил.

У меня та же проблема... с карткой киянина социальной... после биллинга минус 7 грн на счету... горячка морозится, грит массовый сбой, но о том что вернут ли деньги будет известно после 30-го сентября... имхо за счёт подключения смс-информирования к полочным картам, ощад решил улучшить показатели своего баланса в 3-м квартале... потом после волны претензий возмущённых пенсионеров, льготников и т.д. эти операции сторнируют, но это будет уже в 4-м квартале... как в анекдоте - или ишак раньше сдохнет или падишах(с)...
ps я пока не гасил эти 7 грн... горячка сказала явление массовое... звонить и узнавать решение банка рекомендуют после 30-го сентября... будет ясно - сторнируют или нет... а потом загашу если пышный окажется редиской... :)
Карамболь
 
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