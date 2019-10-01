Додано: Суб 28 вер, 2019 16:34

Ferlakur написав: Кассандра написав: Ferlakur написав: Написал через форму обратной связи на сайте. Пришел автоматический ответ, шо принято и буде розглянуто. Поход в отделение оставим на после, надо иметь час и натхнення. Написал через форму обратной связи на сайте. Пришел автоматический ответ, шо принято и буде розглянуто. Поход в отделение оставим на после, надо иметь час и натхнення.

а долг по карте так и висит или загасили? а долг по карте так и висит или загасили?

Загасил. Загасил.

У меня та же проблема... с карткой киянина социальной... после биллинга минус 7 грн на счету... горячка морозится, грит массовый сбой, но о том что вернут ли деньги будет известно после 30-го сентября... имхо за счёт подключения смс-информирования к полочным картам, ощад решил улучшить показатели своего баланса в 3-м квартале... потом после волны претензий возмущённых пенсионеров, льготников и т.д. эти операции сторнируют, но это будет уже в 4-м квартале... как в анекдоте - или ишак раньше сдохнет или падишах(с)...ps я пока не гасил эти 7 грн... горячка сказала явление массовое... звонить и узнавать решение банка рекомендуют после 30-го сентября... будет ясно - сторнируют или нет... а потом загашу если пышный окажется редиской...