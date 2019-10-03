У меня та же проблема... с карткой киянина социальной... после биллинга минус 7 грн на счету... горячка морозится, грит массовый сбой, но о том что вернут ли деньги будет известно после 30-го сентября... имхо за счёт подключения смс-информирования к полочным картам, ощад решил улучшить показатели своего баланса в 3-м квартале... потом после волны претензий возмущённых пенсионеров, льготников и т.д. эти операции сторнируют, но это будет уже в 4-м квартале... как в анекдоте - или ишак раньше сдохнет или падишах(с)... ps я пока не гасил эти 7 грн... горячка сказала явление массовое... звонить и узнавать решение банка рекомендуют после 30-го сентября... будет ясно - сторнируют или нет... а потом загашу если пышный окажется редиской...
сёдня вернули 7 грн и извинились...
Мне до вчерашнего дня не возвращали, вчера позвонил им, приняли заявку, сказали что вернут, и сегодня уже вернули.
Добрый день. Подскажите, насколько необходимо пенсионеру оформлять КК? Из того, что прочитала-НЕ интересуют поездки в метро, соц.хлеб, скидки в магазинах(нет рядом никаких из перечисленных). Может чего-то не увидела или недопоняла? Хочется с Ощадом попрощаться, поэтому и спрашиваю у опытных юзеров КК - оно мне надо?