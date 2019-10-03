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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1547154815491550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:49

  Карамболь написав:
  Карамболь написав:
  Ferlakur написав:Загасил.

У меня та же проблема... с карткой киянина социальной... после биллинга минус 7 грн на счету... горячка морозится, грит массовый сбой, но о том что вернут ли деньги будет известно после 30-го сентября... имхо за счёт подключения смс-информирования к полочным картам, ощад решил улучшить показатели своего баланса в 3-м квартале... потом после волны претензий возмущённых пенсионеров, льготников и т.д. эти операции сторнируют, но это будет уже в 4-м квартале... как в анекдоте - или ишак раньше сдохнет или падишах(с)...
ps я пока не гасил эти 7 грн... горячка сказала явление массовое... звонить и узнавать решение банка рекомендуют после 30-го сентября... будет ясно - сторнируют или нет... а потом загашу если пышный окажется редиской... :)

сёдня вернули 7 грн и извинились... :shock:


Мне до вчерашнего дня не возвращали, вчера позвонил им, приняли заявку, сказали что вернут, и сегодня уже вернули.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:07

Добрый день. Подскажите, насколько необходимо пенсионеру оформлять КК? Из того, что прочитала-НЕ интересуют поездки в метро, соц.хлеб, скидки в магазинах(нет рядом никаких из перечисленных). Может чего-то не увидела или недопоняла? Хочется с Ощадом попрощаться, поэтому и спрашиваю у опытных юзеров КК - оно мне надо?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:21

а трамвай тоже не?
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:39

  v57 написав:а трамвай тоже не?

Ну наземный в принципе интересует 1-2раза в месяц, только я на коляске и не уверена, что так прям у нас все приспособлено. А там просто удостоверение не катит?
balbesik
 
Повідомлень: 186
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