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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:45
Slx написав: Квесторе_поверніться написав: Slx написав:
Насколько понимаю - если оформляла карту давным-давно по бесплатному для всех тарифу - то значит платить ей после этого за КК не нужно будет, так?
Усе згідно діючих тарифів.
Тарифи в студію.
Діючих на момент укладання договору на банківське обслуговування картки чи діючих наразі, тобто змінених з часом? В цьому і питання від мене.
Действущих на текущий момент
Ощад, бывает и по 2 р на мес тарифы меняет, следить бабуле нужно за тарифами!
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:49
Slx написав:
Вопрос: Можно ли ей без последствия передать заяву на изменение карт.счета для начислений соц.помощи на Приватовскую КДВ вместо КК, но при этом оставить КК для трамваев?
В приват нужно сообщить только ИНН получателя - он и будет табельным номером.
2. Можно -попробуйте, но нужно делать "активность" карты ( движение in-out)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Вів 08 жов, 2019 09:44
Спасибо Вам за разводку в Вашем ощадбанке!
Хотел пополнить на карту счет для оплаты коммунальных. услуг, вставил сначала
карту, терминал принял 200 гривен и завис, потом карту я вынял и 200
гривен в терминале осталось. Сразу же в эту минуту зафиксировал у менеджера и
написал заявление, при этом менеджер сказала не волнуйтесь, деньги вернут. Это было 23 июля 2019 года в г. Киеве по ул.
архитектора Николаева 7 и до сих пор не отдали. Был у заведующей этого
ощадбанка неоднократно, она сказала что была проверка — расследование и там 200 гривен не
обнаружили, с её слов для отвода глаз, в остатке за тот день было 50 гривен и она сказала — что я могу сделать, и кто делал эту проверку, наверно
думают, что я это всё придумал! И при этом сказала она мне лично — что похоже на разводку! Но я ничего сделать не могу, сказала она мне. Я думаю не честные люди в этом
оделении работают! Я полагаю, кто имел доступ к терминалу ощадбанка те и
замутили это. Главное, что заведующая естественно покрывает свой персонал и несет мне чушь с лапшой на уши. Я недавно общался с бывшим сотрудником ощадбанка и он мне сказал, что деньги должны были вернуть терминала в течении десяти часов! А не через 2-3 недели или 45 дней! Здесь дело уже не этой купюре 200 гривен, а дело принципа, и сам дешовый механизм лохотрона! Я не думал, что будет обман и в дальнейшем спустят всё на тормозах. Жалею, что в тот день не вызвал полицию по 102 и не написал заявление! Тогда бы в банке зашевелились бы! Сейчас они мне (эта заведующая и сотрудник с главного офиса ощадбанка) предлагают для отвода глаз опять написать заявление на проверку-расследования этой ерунды, ждать полгода, что бы опять потом твердить мне неоднократно, что таки в остатке за тот день было 50 гривен! Но я ничего уже писать не буду, пусть подавятся *** ! Рекомендую всем кто попадет когда нибудь в такую ситуацию, то сразу вызывайте полицию и пишите заявление! А то может Вы будете расплачиваться купюрой не 200 гривен по терминалу, а купюрой 500, там останутся в зависании! А это сумма особенно для пенсионеров сейчас деньги.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 11:10
Подскажите, до какой суммы через колл можно поднять лимит (на день/месяц) на переводы по СЕПу в другой банк с карты ОБ? Не хочется идти в кассу после окончания депо.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 11:44
Год назад было 300К
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:03
Есть ли ощада какой-то удобный сервис пополнения по п2п чужих ощад-карт (типа Привата или Моно) ?
Сто лет назад сбежал из Ощада, ничего про него сейчас не знаю, но сейчас возникла необходимость иногда пополнять чужие карты в ощаде.
Или не заморачиваться и пулять по старинке с мони ?
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