Додано: Вів 08 жов, 2019 09:44

Спасибо Вам за разводку в Вашем ощадбанке!

Хотел пополнить на карту счет для оплаты коммунальных. услуг, вставил сначала

карту, терминал принял 200 гривен и завис, потом карту я вынял и 200

гривен в терминале осталось. Сразу же в эту минуту зафиксировал у менеджера и

написал заявление, при этом менеджер сказала не волнуйтесь, деньги вернут. Это было 23 июля 2019 года в г. Киеве по ул.

архитектора Николаева 7 и до сих пор не отдали. Был у заведующей этого

ощадбанка неоднократно, она сказала что была проверка — расследование и там 200 гривен не

обнаружили, с её слов для отвода глаз, в остатке за тот день было 50 гривен и она сказала — что я могу сделать, и кто делал эту проверку, наверно

думают, что я это всё придумал! И при этом сказала она мне лично — что похоже на разводку! Но я ничего сделать не могу, сказала она мне. Я думаю не честные люди в этом

оделении работают! Я полагаю, кто имел доступ к терминалу ощадбанка те и

замутили это. Главное, что заведующая естественно покрывает свой персонал и несет мне чушь с лапшой на уши. Я недавно общался с бывшим сотрудником ощадбанка и он мне сказал, что деньги должны были вернуть терминала в течении десяти часов! А не через 2-3 недели или 45 дней! Здесь дело уже не этой купюре 200 гривен, а дело принципа, и сам дешовый механизм лохотрона! Я не думал, что будет обман и в дальнейшем спустят всё на тормозах. Жалею, что в тот день не вызвал полицию по 102 и не написал заявление! Тогда бы в банке зашевелились бы! Сейчас они мне (эта заведующая и сотрудник с главного офиса ощадбанка) предлагают для отвода глаз опять написать заявление на проверку-расследования этой ерунды, ждать полгода, что бы опять потом твердить мне неоднократно, что таки в остатке за тот день было 50 гривен! Но я ничего уже писать не буду, пусть подавятся *** ! Рекомендую всем кто попадет когда нибудь в такую ситуацию, то сразу вызывайте полицию и пишите заявление! А то может Вы будете расплачиваться купюрой не 200 гривен по терминалу, а купюрой 500, там останутся в зависании! А это сумма особенно для пенсионеров сейчас деньги.