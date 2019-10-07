Спасибо Вам за разводку в Вашем ощадбанке! Хотел пополнить на карту счет для оплаты коммунальных. услуг, вставил сначала карту, терминал принял 200 гривен и завис, потом карту я вынял и 200 гривен в терминале осталось. Сразу же в эту минуту зафиксировал у менеджера и написал заявление, при этом менеджер сказала не волнуйтесь, деньги вернут. Это было 23 июля 2019 года в г. Киеве по ул. архитектора Николаева 7 и до сих пор не отдали. Был у заведующей этого ощадбанка неоднократно, она сказала что была проверка — расследование и там 200 гривен не обнаружили, с её слов для отвода глаз, в остатке за тот день было 50 гривен и она сказала — что я могу сделать, и кто делал эту проверку, наверно думают, что я это всё придумал! И при этом сказала она мне лично — что похоже на разводку! Но я ничего сделать не могу, сказала она мне. Я думаю не честные люди в этом оделении работают! Я полагаю, кто имел доступ к терминалу ощадбанка те и замутили это. Главное, что заведующая естественно покрывает свой персонал и несет мне чушь с лапшой на уши. Я недавно общался с бывшим сотрудником ощадбанка и он мне сказал, что деньги должны были вернуть терминала в течении десяти часов! А не через 2-3 недели или 45 дней! Здесь дело уже не этой купюре 200 гривен, а дело принципа, и сам дешовый механизм лохотрона! Я не думал, что будет обман и в дальнейшем спустят всё на тормозах. Жалею, что в тот день не вызвал полицию по 102 и не написал заявление! Тогда бы в банке зашевелились бы! Сейчас они мне (эта заведующая и сотрудник с главного офиса ощадбанка) предлагают для отвода глаз опять написать заявление на проверку-расследования этой ерунды, ждать полгода, что бы опять потом твердить мне неоднократно, что таки в остатке за тот день было 50 гривен! Но я ничего уже писать не буду, пусть подавятся *** ! Рекомендую всем кто попадет когда нибудь в такую ситуацию, то сразу вызывайте полицию и пишите заявление! А то может Вы будете расплачиваться купюрой не 200 гривен по терминалу, а купюрой 500, там останутся в зависании! А это сумма особенно для пенсионеров сейчас деньги.
Есть ли ощада какой-то удобный сервис пополнения по п2п чужих ощад-карт (типа Привата или Моно) ? Сто лет назад сбежал из Ощада, ничего про него сейчас не знаю, но сейчас возникла необходимость иногда пополнять чужие карты в ощаде. Или не заморачиваться и пулять по старинке с мони ?
mustbe, мож лучше и пулять При попадании такой пули лочится -1% до проводки по картсчету -- на сл. опердн Сервис ощАда для МК будет нашару, но там обнал -1% А для Экономки-депозитки сервис ощАда стоит -5грн, проводка текущим оперднем в опервремя, обнал -- нашару https://3ds.oschadbank.ua/p2p/index.php ... 1505732584
Так ощАд же объявил, шо обгонит/победит бегемота. Не помню, шо у них там за скачки, но я вот п̶е̶р̶е̶с̶т̶р̶а̶х̶о̶в̶а̶л̶с̶я диввверсифииицировался и поставил на обе коняги... хотя, наверное, их ОБЕ уже нуна пристрелить