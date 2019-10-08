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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:15

Re: Ощадбанк

mustbe написав:Тануеговпень, буду пулять.
Проще пульнуть, чем погружаться в это болото.
Спасибо

ЗЫ. До сих пор удивляюсь - что нормальные люди делают в этой банке ???
Условия - ничем не лучше, чем у бегемота, а гемора - на порядок больше
А куда еще свои миллионы пристроить? Точно не в приват, страшно. Может ощад не такой стабильный как кредит агриколь или укрсиб, но ставки хорошие, пока соотношения, прибыльности, качества продуктов, сервиса, лучше нет. Поверьте, я постоянно мониторю. Даже в ощаде счет в ценных бумагах открыл для овгз.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:33

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Даже в ощаде счет в ценных бумагах открыл для овгз.


оу, цікаво! чи можна поподробніше із цього місця?
комісії, вартості і ін.
якщо можна - в профільну гілку будьте ласкаві
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:06

Re: Ощадбанк

greenozon написав:
  vadymbanker написав:Даже в ощаде счет в ценных бумагах открыл для овгз.


оу, цікаво! чи можна поподробніше із цього місця?
комісії, вартості і ін.
якщо можна - в профільну гілку будьте ласкаві
Рынок ОВГЗ
Я там писал, вы мне там вопросы задавали, я все ответил. Тарифы на хранение ценных бумаг, на сайте Ощада, у них тарифы хорошие, но надо быть вип клиентам Ощада, т.е. сначала иметь у них большой вклад, либо купить премиальную карту. Есть одна лазейка, открыть гривневый вклад(на любую сумму) и всего за ₴750 купить mastercard platinum. Следовательно вы вип клиент, со всеми вип менеджерами и вип центрами. Которые между прочим и будут вас вести по документам, документов не мало, но это везде так. Не вип клиентом они будут с большой неохотой заниматься, если буду вообще.
vadymbanker
 
Повідомлень: 295
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Подякував: 4 раз.
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  #<1 ... 1549155015511552
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