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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:15
mustbe написав:Тануеговпень, буду пулять.
Проще пульнуть, чем погружаться в это болото.
Спасибо
ЗЫ. До сих пор удивляюсь - что нормальные люди делают в этой банке ???
Условия - ничем не лучше, чем у бегемота, а гемора - на порядок больше
А куда еще свои миллионы пристроить? Точно не в приват, страшно. Может ощад не такой стабильный как кредит агриколь или укрсиб, но ставки хорошие, пока соотношения, прибыльности, качества продуктов, сервиса, лучше нет. Поверьте, я постоянно мониторю. Даже в ощаде счет в ценных бумагах открыл для овгз.
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vadymbanker
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:33
vadymbanker написав:
Даже в ощаде счет в ценных бумагах открыл для овгз.
оу, цікаво! чи можна поподробніше із цього місця?
комісії, вартості і ін.
якщо можна - в профільну гілку будьте ласкавіРынок ОВГЗ
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greenozon
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:06
greenozon написав: vadymbanker написав:
Даже в ощаде счет в ценных бумагах открыл для овгз.
оу, цікаво! чи можна поподробніше із цього місця?
комісії, вартості і ін.
якщо можна - в профільну гілку будьте ласкавіРынок ОВГЗ
Я там писал, вы мне там вопросы задавали, я все ответил. Тарифы на хранение ценных бумаг, на сайте Ощада, у них тарифы хорошие, но надо быть вип клиентам Ощада, т.е. сначала иметь у них большой вклад, либо купить премиальную карту. Есть одна лазейка, открыть гривневый вклад(на любую сумму) и всего за ₴750 купить mastercard platinum. Следовательно вы вип клиент, со всеми вип менеджерами и вип центрами. Которые между прочим и будут вас вести по документам, документов не мало, но это везде так. Не вип клиентом они будут с большой неохотой заниматься, если будут вообще.
Востаннє редагувалось vadymbanker
в Вів 08 жов, 2019 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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vadymbanker
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:46
vadymbanker написав:
... но надо быть вип клиентам Ощада, т.е. сначала иметь у них большой вклад, либо купить премиальную карту. Есть одна лазейка, открыть гривневый вклад(на любую сумму) и всего за ₴750 купить mastercard platinum.
Сейчас нашел такой вариант такого МС:
- річне користування пакетом послуг при розміщенні клієнтом у АТ "Ощадбанк" строкового вкладу в сумі від 1000 000,01 грн./40 000,01 дол. США/Євро або при відкритті карткових рахунків клієнтам, які вже відкрили картковий рахунок з випуском картки класу Platinum/Infinite/Elite за повною вартістю, в т.ч. й в іншій валюті.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:04
Son of Sun написав: vadymbanker написав:
... но надо быть вип клиентам Ощада, т.е. сначала иметь у них большой вклад, либо купить премиальную карту. Есть одна лазейка, открыть гривневый вклад(на любую сумму) и всего за ₴750 купить mastercard platinum.
Сейчас нашел такой вариант такого МС:
- річне користування пакетом послуг при розміщенні клієнтом у АТ "Ощадбанк" строкового вкладу в сумі від 1000 000,01 грн./40 000,01 дол. США/Євро або при відкритті карткових рахунків клієнтам, які вже відкрили картковий рахунок з випуском картки класу Platinum/Infinite/Elite за повною вартістю, в т.ч. й в іншій валюті.
ну да, повторение
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vadymbanker
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