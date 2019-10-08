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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:15
mustbe написав:Тануеговпень, буду пулять.
Проще пульнуть, чем погружаться в это болото.
Спасибо
ЗЫ. До сих пор удивляюсь - что нормальные люди делают в этой банке ???
Условия - ничем не лучше, чем у бегемота, а гемора - на порядок больше
А куда еще свои миллионы пристроить? Точно не в приват, страшно. Может ощад не такой стабильный как кредит агриколь или укрсиб, но ставки хорошие, пока соотношения, прибыльности, качества продуктов, сервиса, лучше нет. Поверьте, я постоянно мониторю. Даже в ощаде счет в ценных бумагах открыл для овгз.
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vadymbanker
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:33
vadymbanker написав:
Даже в ощаде счет в ценных бумагах открыл для овгз.
оу, цікаво! чи можна поподробніше із цього місця?
комісії, вартості і ін.
якщо можна - в профільну гілку будьте ласкавіРынок ОВГЗ
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greenozon
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:06
greenozon написав: vadymbanker написав:
Даже в ощаде счет в ценных бумагах открыл для овгз.
оу, цікаво! чи можна поподробніше із цього місця?
комісії, вартості і ін.
якщо можна - в профільну гілку будьте ласкавіРынок ОВГЗ
Я там писал, вы мне там вопросы задавали, я все ответил. Тарифы на хранение ценных бумаг, на сайте Ощада, у них тарифы хорошие, но надо быть вип клиентам Ощада, т.е. сначала иметь у них большой вклад, либо купить премиальную карту. Есть одна лазейка, открыть гривневый вклад(на любую сумму) и всего за ₴750 купить mastercard platinum. Следовательно вы вип клиент, со всеми вип менеджерами и вип центрами. Которые между прочим и будут вас вести по документам, документов не мало, но это везде так. Не вип клиентом они будут с большой неохотой заниматься, если будут вообще.
Востаннє редагувалось vadymbanker
в Вів 08 жов, 2019 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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vadymbanker
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:46
vadymbanker написав:
... но надо быть вип клиентам Ощада, т.е. сначала иметь у них большой вклад, либо купить премиальную карту. Есть одна лазейка, открыть гривневый вклад(на любую сумму) и всего за ₴750 купить mastercard platinum.
Сейчас нашел такой вариант такого МС:
- річне користування пакетом послуг при розміщенні клієнтом у АТ "Ощадбанк" строкового вкладу в сумі від 1000 000,01 грн./40 000,01 дол. США/Євро або при відкритті карткових рахунків клієнтам, які вже відкрили картковий рахунок з випуском картки класу Platinum/Infinite/Elite за повною вартістю, в т.ч. й в іншій валюті.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Вів 08 жов, 2019 22:04
Son of Sun написав: vadymbanker написав:
... но надо быть вип клиентам Ощада, т.е. сначала иметь у них большой вклад, либо купить премиальную карту. Есть одна лазейка, открыть гривневый вклад(на любую сумму) и всего за ₴750 купить mastercard platinum.
Сейчас нашел такой вариант такого МС:
- річне користування пакетом послуг при розміщенні клієнтом у АТ "Ощадбанк" строкового вкладу в сумі від 1000 000,01 грн./40 000,01 дол. США/Євро або при відкритті карткових рахунків клієнтам, які вже відкрили картковий рахунок з випуском картки класу Platinum/Infinite/Elite за повною вартістю, в т.ч. й в іншій валюті.
ну да, повторение
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vadymbanker
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Додано: Сер 09 жов, 2019 00:20
vadymbanker написав: Son of Sun написав: vadymbanker написав:
... но надо быть вип клиентам Ощада, т.е. сначала иметь у них большой вклад, либо купить премиальную карту. Есть одна лазейка, открыть гривневый вклад(на любую сумму) и всего за ₴750 купить mastercard platinum.
Сейчас нашел такой вариант такого МС:
- річне користування пакетом послуг при розміщенні клієнтом у АТ "Ощадбанк" строкового вкладу в сумі від 1000 000,01 грн./40 000,01 дол. США/Євро або при відкритті карткових рахунків клієнтам, які вже відкрили картковий рахунок з випуском картки класу Platinum/Infinite/Elite за повною вартістю, в т.ч. й в іншій валюті.
ну да, повторение
У чому саме? Ви казали, що на будь-яку суму, а у цитаті будь-яка сума починається від 1М грн. На додачу, щомісячна абонплата 300 грн, якщо оборот менше 10к. Я розумію, що фінансові можливості у всіх різні, але заморозити лям, щоб лише почати розмову про ОВДП зможе далеко не кожен. Для багатьох може бути вигідніше пошукати дешевші варіанти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 01:45
klug написав:
У чому саме? Ви казали, що на будь-яку суму, а у цитаті будь-яка сума починається від 1М грн. На додачу, щомісячна абонплата 300 грн, якщо оборот менше 10к. Я розумію, що фінансові можливості у всіх різні, але заморозити лям, щоб лише почати розмову про ОВДП зможе далеко не кожен. Для багатьох може бути вигідніше пошукати дешевші варіанти.
По опыту.
Если не жалко, депо от 25 тыс долларов на полгода. То через 3 месяца Вы уже Вип навсегда. Лично для меня, плюшки от такого размещения давно компенсировали разницу между ставками в Ощаде и более щедрыми банками.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 02:41
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Ви напевно раніше заскочили, згідно з тарифами від 40к. За "на завжди" дякую - корисно, тарифи такий нюанс не розкривають.
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