От $25k до $100k, еще можно в ощад, свыше есть смысл в овгз.demichh написав:на 25 тыс. $ еще и индивидуальные ставки можно согласовать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:47
Re: Ощадбанк
От $25k до $100k, еще можно в ощад, свыше есть смысл в овгз.
Додано: Сер 09 жов, 2019 16:13
Не нужны Банку ваши копейки , также и клиенту не нужны проблемы , зато если нужно оплатить согласно договора купли-продажи недвижимости , то без проблем внесут на счет хоть 3 000 000 грн , и тут же сдерут % за оплату комиссии и при этом даже не подсунут никакой анкеты ,НО ... если вносишь на депозит 20 к евро , то мучают и ссылаются на постанову НБУ . Вот поэтому если нужно не держать дома ,то и не держите , но готовьтесь что после разбитие всей суммы по разным банкам уйдет уйма времени эту сумму собрать обратно , хоть и с повышенным %
никому не верю
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:21
Re: Ощадбанк
вообще не понял что вы написали и имели ввиду
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:40
Re: Ощадбанк
1. Free СЭП до 5к/платёж.
2. Free пополнение МК.
3. МЗ (в т. ч. валюта) вкуснее бегемота.
4. Лично у меня отделение в двух шагах от дома, бегемотовское в пяти км.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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