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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:47
demichh написав:на 25 тыс. $ еще и индивидуальные ставки можно согласовать.
От $25k до $100k, еще можно в ощад, свыше есть смысл в овгз.
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vadymbanker
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:13
vadymbanker написав:
demichh написав:на 25 тыс. $ еще и индивидуальные ставки можно согласовать.
От $25k до $100k, еще можно в ощад, свыше есть смысл в овгз.
Не нужны Банку ваши копейки , также и клиенту не нужны проблемы , зато если нужно оплатить согласно договора купли-продажи недвижимости , то без проблем внесут на счет хоть 3 000 000 грн , и тут же сдерут % за оплату комиссии и при этом даже не подсунут никакой анкеты ,НО ... если вносишь на депозит 20 к евро , то мучают и ссылаются на постанову НБУ . Вот поэтому если нужно не держать дома ,то и не держите , но готовьтесь что после разбитие всей суммы по разным банкам уйдет уйма времени эту сумму собрать обратно , хоть и с повышенным %
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:21
sens написав: vadymbanker написав:
demichh написав:на 25 тыс. $ еще и индивидуальные ставки можно согласовать.
От $25k до $100k, еще можно в ощад, свыше есть смысл в овгз.
Не нужны Банку ваши копейки , также и клиенту не нужны проблемы , зато если нужно оплатить согласно договора купли-продажи недвижимости , то без проблем внесут на счет хоть 3 000 000 грн , и тут же сдерут % за оплату комиссии и при этом даже не подсунут никакой анкеты ,НО ... если вносишь на депозит 20 к евро , то мучают и ссылаются на постанову НБУ . Вот поэтому если нужно не держать дома ,то и не держите , но готовьтесь что после разбитие всей суммы по разным банкам уйдет уйма времени эту сумму собрать обратно , хоть и с повышенным %
вообще не понял что вы написали и имели ввиду
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vadymbanker
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Додано: Сер 09 жов, 2019 17:40
mustbe написав:Тануеговпень, буду пулять.
Проще пульнуть, чем погружаться в это болото.
Спасибо
ЗЫ. До сих пор удивляюсь - что нормальные люди делают в этой банке ???
Условия - ничем не лучше, чем у бегемота, а гемора - на порядок больше
1. Free СЭП до 5к/платёж.
2. Free пополнение МК в ощад24 с проводкой текущим днём.
4. Free P2P вход на любую ощадовскую карту извне.
5. МЗ (в т. ч. валюта) вкуснее бегемота.
6. Лично у меня отделение в двух шагах от дома, бегемотовское в пяти км.
7. Не люблю бегемота.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:36
cdj2 написав:
mustbe написав:Тануеговпень, буду пулять.
Проще пульнуть, чем погружаться в это болото.
Спасибо
ЗЫ. До сих пор удивляюсь - что нормальные люди делают в этой банке ???
Условия - ничем не лучше, чем у бегемота, а гемора - на порядок больше
1. Free СЭП до 5к/платёж.
2. Free пополнение МК в ощад24 с проводкой текущим днём.
4. Free P2P вход на любую ощадовскую карту извне.
5. МЗ (в т. ч. валюта) вкуснее бегемота.
6. Лично у меня отделение в двух шагах от дома, бегемотовское в пяти км.
7. Не люблю бегемота.
Згідний по всім пунктам.
Ощад явно надійніший
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Ethereum
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:56
Ethereum написав: cdj2 написав:
mustbe написав:Тануеговпень, буду пулять.
Проще пульнуть, чем погружаться в это болото.
Спасибо
ЗЫ. До сих пор удивляюсь - что нормальные люди делают в этой банке ???
Условия - ничем не лучше, чем у бегемота, а гемора - на порядок больше
1. Free СЭП до 5к/платёж.
2. Free пополнение МК в ощад24 с проводкой текущим днём.
4. Free P2P вход на любую ощадовскую карту извне.
5. МЗ (в т. ч. валюта) вкуснее бегемота.
6. Лично у меня отделение в двух шагах от дома, бегемотовское в пяти км.
7. Не люблю бегемота.
Згідний по всім пунктам.
Ощад явно надійніший
А разве п.4 фри оф чардж? На МК - да, но на остальные карты ощада - комиссия 5 грн, разве нет? Или я может что-то пропустила?
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Кассандра
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Додано: Сер 09 жов, 2019 22:04
Кассандра написав:
А разве
Чужим р2р -- нашару, но с блоком 1% на 1..2дня
Вот ток на социалку/пенсионку думаю, шо таки снимут 1% за нецелевые
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 09 жов, 2019 22:08
clientage написав: Кассандра написав:
А разве
но с блоком 1% на 1..2дня
та не - нам такой футбол не нужен(1-2 дня)
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Кассандра
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