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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1550155115521553

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:47

Re: Ощадбанк

demichh написав:на 25 тыс. $ еще и индивидуальные ставки можно согласовать.
От $25k до $100k, еще можно в ощад, свыше есть смысл в овгз.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:13

  vadymbanker написав:
demichh написав:на 25 тыс. $ еще и индивидуальные ставки можно согласовать.
От $25k до $100k, еще можно в ощад, свыше есть смысл в овгз.

Не нужны Банку ваши копейки , также и клиенту не нужны проблемы , зато если нужно оплатить согласно договора купли-продажи недвижимости , то без проблем внесут на счет хоть 3 000 000 грн , и тут же сдерут % за оплату комиссии и при этом даже не подсунут никакой анкеты ,НО ... если вносишь на депозит 20 к евро , то мучают и ссылаются на постанову НБУ . Вот поэтому если нужно не держать дома ,то и не держите , но готовьтесь что после разбитие всей суммы по разным банкам уйдет уйма времени эту сумму собрать обратно , хоть и с повышенным % :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:21

Re: Ощадбанк

sens написав:
  vadymbanker написав:
demichh написав:на 25 тыс. $ еще и индивидуальные ставки можно согласовать.
От $25k до $100k, еще можно в ощад, свыше есть смысл в овгз.

Не нужны Банку ваши копейки , также и клиенту не нужны проблемы , зато если нужно оплатить согласно договора купли-продажи недвижимости , то без проблем внесут на счет хоть 3 000 000 грн , и тут же сдерут % за оплату комиссии и при этом даже не подсунут никакой анкеты ,НО ... если вносишь на депозит 20 к евро , то мучают и ссылаются на постанову НБУ . Вот поэтому если нужно не держать дома ,то и не держите , но готовьтесь что после разбитие всей суммы по разным банкам уйдет уйма времени эту сумму собрать обратно , хоть и с повышенным % :mrgreen:
вообще не понял что вы написали и имели ввиду
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:40

Re: Ощадбанк

mustbe написав:Тануеговпень, буду пулять.
Проще пульнуть, чем погружаться в это болото.
Спасибо

ЗЫ. До сих пор удивляюсь - что нормальные люди делают в этой банке ???
Условия - ничем не лучше, чем у бегемота, а гемора - на порядок больше
1. Free СЭП до 5к/платёж.
2. Free пополнение МК в ощад24 с проводкой текущим днём.
4. Free P2P вход на любую ощадовскую карту извне.
5. МЗ (в т. ч. валюта) вкуснее бегемота.
6. Лично у меня отделение в двух шагах от дома, бегемотовское в пяти км.
7. Не люблю бегемота.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:36

  cdj2 написав:
mustbe написав:Тануеговпень, буду пулять.
Проще пульнуть, чем погружаться в это болото.
Спасибо




ЗЫ. До сих пор удивляюсь - что нормальные люди делают в этой банке ???
Условия - ничем не лучше, чем у бегемота, а гемора - на порядок больше
1. Free СЭП до 5к/платёж.
2. Free пополнение МК в ощад24 с проводкой текущим днём.
4. Free P2P вход на любую ощадовскую карту извне.
5. МЗ (в т. ч. валюта) вкуснее бегемота.
6. Лично у меня отделение в двух шагах от дома, бегемотовское в пяти км.
7. Не люблю бегемота.


Згідний по всім пунктам.
Ощад явно надійніший
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:56

  Ethereum написав:
  cdj2 написав:
mustbe написав:Тануеговпень, буду пулять.
Проще пульнуть, чем погружаться в это болото.
Спасибо

ЗЫ. До сих пор удивляюсь - что нормальные люди делают в этой банке ???
Условия - ничем не лучше, чем у бегемота, а гемора - на порядок больше
1. Free СЭП до 5к/платёж.
2. Free пополнение МК в ощад24 с проводкой текущим днём.
4. Free P2P вход на любую ощадовскую карту извне.
5. МЗ (в т. ч. валюта) вкуснее бегемота.
6. Лично у меня отделение в двух шагах от дома, бегемотовское в пяти км.
7. Не люблю бегемота.


Згідний по всім пунктам.
Ощад явно надійніший

А разве п.4 фри оф чардж? На МК - да, но на остальные карты ощада - комиссия 5 грн, разве нет? Или я может что-то пропустила?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:04

Re: Ощадбанк

  Кассандра написав:А разве

Чужим р2р -- нашару, но с блоком 1% на 1..2дня
Вот ток на социалку/пенсионку думаю, шо таки снимут 1% за нецелевые :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:08

  clientage написав:
  Кассандра написав:А разве

но с блоком 1% на 1..2дня
та не - нам такой футбол не нужен(1-2 дня) :wink:
Кассандра
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