Додано: Сер 09 жов, 2019 16:13

vadymbanker написав: demichh написав: на 25 тыс. $ еще и индивидуальные ставки можно согласовать. От $25k до $100k, еще можно в ощад, свыше есть смысл в овгз. От $25k до $100k, еще можно в ощад, свыше есть смысл в овгз.

Не нужны Банку ваши копейки , также и клиенту не нужны проблемы , зато если нужно оплатить согласно договора купли-продажи недвижимости , то без проблем внесут на счет хоть 3 000 000 грн , и тут же сдерут % за оплату комиссии и при этом даже не подсунут никакой анкеты ,НО ... если вносишь на депозит 20 к евро , то мучают и ссылаются на постанову НБУ . Вот поэтому если нужно не держать дома ,то и не держите , но готовьтесь что после разбитие всей суммы по разным банкам уйдет уйма времени эту сумму собрать обратно , хоть и с повышенным %