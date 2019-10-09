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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 07:34

Re: Ощадбанк

За що ощад знімає 25грн комісії з зарплатної картки? Тарифів немає
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 08:39

  tarasum написав:За що ощад знімає 25грн комісії з зарплатної картки? Тарифів немає

А шо в виписці?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:10

Квесторе_повернітьсящомісячна комісія за обслуговування картки
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:17

  tarasum написав:За що ощад знімає 25грн комісії з зарплатної картки? Тарифів немає

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "ЗАРПЛАТНИЙ"
Розрахунково - касове обслуговування (РКО)
"відповідно до тарифних пакетів, на умовах яких обслуговуються юридичні особи
в рамках зарплатних проектів 1,12"
Розмір щомісячного платежу залежить від загальної суми безготівкових розрахунків платіжними картками (всіма картками, що відкриті до рахунку), здійснених за період протягом календарного місяця. До безготівкових розрахунків включаються розрахунки картками, здійсненими в торгівельній мережі та мережі Інтернет, в т.ч. платежі через Ощад24/7 (WEB/Мобільний банкінг) (платежі за довільними реквізитами, платежі на оплату послуг мобільного/телекомунікаційного зв'язку, платежі на користь суб'єктів господарювання), операції зняття грошових коштів готівкою з використанням платіжних карток Masterсard, Visa, що здійснюються одночасно з проведенням операцій оплати через POS-термінали, встановлені в касах торгово-сервісних підприємств, операції за якими відображені у виписці за картковим рахунком. Розмір щомісячного платежу складає 0 грн.: за період з моменту випуску картки до закінчення календарного місяця, в якому було випущено картку, та/або якщо загальна сума безготівкових розрахунків перевищує розмір суми, зазначений в тарифах.


https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe
:lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:49

В кожної контори своя комісія?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:03

  Квесторе_поверніться написав:В кожної контори своя комісія?

Как договорятся? Нуна свою бух. теребить. Нормальные конторы сами платят эту комисс, а жлобистые перекладывают все на своего сотрудника
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:27

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:В кожної контори своя комісія?


Там великое благо - 0,5 к депозиту.
По "Их" мнению это должно перекрывать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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