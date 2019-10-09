tarasum написав:За що ощад знімає 25грн комісії з зарплатної картки? Тарифів немає
А шо в виписці?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
tarasum написав:За що ощад знімає 25грн комісії з зарплатної картки? Тарифів немає
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "ЗАРПЛАТНИЙ" Розрахунково - касове обслуговування (РКО) "відповідно до тарифних пакетів, на умовах яких обслуговуються юридичні особи в рамках зарплатних проектів 1,12" Розмір щомісячного платежу залежить від загальної суми безготівкових розрахунків платіжними картками (всіма картками, що відкриті до рахунку), здійснених за період протягом календарного місяця. До безготівкових розрахунків включаються розрахунки картками, здійсненими в торгівельній мережі та мережі Інтернет, в т.ч. платежі через Ощад24/7 (WEB/Мобільний банкінг) (платежі за довільними реквізитами, платежі на оплату послуг мобільного/телекомунікаційного зв'язку, платежі на користь суб'єктів господарювання), операції зняття грошових коштів готівкою з використанням платіжних карток Masterсard, Visa, що здійснюються одночасно з проведенням операцій оплати через POS-термінали, встановлені в касах торгово-сервісних підприємств, операції за якими відображені у виписці за картковим рахунком. Розмір щомісячного платежу складає 0 грн.: за період з моменту випуску картки до закінчення календарного місяця, в якому було випущено картку, та/або якщо загальна сума безготівкових розрахунків перевищує розмір суми, зазначений в тарифах.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.