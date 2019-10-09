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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:21

  clientage написав:
  tarasum написав:Гарячка каже що знімається 25 грн в місяць по за картці, якщо оплата в магазинах менше 1000грн,але в тарифах такого немає

Да выкиньте ту зарплатку :)
Шо это за контора такая у вас

у ФГВФО по старому 15 в месяц
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:09

Лимиты на ощадовский p2p

Господа! Кто подскажет по лимитам... отправил 3р по 14999 на МК... хотел ещё - фигвам грит - вы перевыщилы лимит... хотя пишут 65к карта/день... :roll:
Карамболь
 
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