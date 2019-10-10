у ФГВФО по старому 15 в месяц
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:21
у ФГВФО по старому 15 в месяц
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Чет 10 жов, 2019 13:09
Лимиты на ощадовский p2p
Господа! Кто подскажет по лимитам... отправил 3р по 14999 на МК... хотел ещё - фигвам грит - вы перевыщилы лимит... хотя пишут 65к карта/день...
Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:23
Re: Ощадбанк
3 операции в сутки.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:35
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