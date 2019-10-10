у ФГВФО по старому 15 в месяц
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:21
у ФГВФО по старому 15 в месяц
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Чет 10 жов, 2019 13:09
Лимиты на ощадовский p2p
Господа! Кто подскажет по лимитам... отправил 3р по 14999 на МК... хотел ещё - фигвам грит - вы перевыщилы лимит... хотя пишут 65к карта/день...
Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:23
Re: Ощадбанк
3 операции в сутки.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:35
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:03
Re: Ощадбанк
Змусили дитину отримувати стипендію в Ощаді. Під час отримання картки примусово увімкнули сервіс SMS, дитина його вимкнула через інет-банкінг, але гроші за це в кінці місяця все одно списалися в мінус. Питань просто до біса.
Є сенс телефонувати в гарячу лінію?
Це взагалі вимкнути можна, чи можливо воно вже вимкнуте, просто плата взялася за той, місяць що послугою "наче користувалися", по факту жодної SMS не було.
Чи не нарахують страшні відсотки за несанкціонований овердрафт в -7 гривен за пару тижнів поки не прийде стипендія?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:10
если ИБ привязана к зарплатке, то к ней автоматом подключается расширенное (вот за 7, а не за 5) СМС-инфо. И овер насчитают (типа 7 коп за 10дн) за неуплату
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:11
Вважайте 7 грн плату за Інетбанк.
Можна вимкнути і інетбанком не користуватись.
Поповнити на 10 грн через термінал чи банкомат, якщо боятись овера.
Гарантія що СМС не включать заява в відділенні на відключення.
Ви плануєте юзати Пишку чи тільки стипендію кешити і там в торгових точках пару раз?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:24
Re: Ощадбанк
Дякую.
Студенти взагалі не хотіли Ощад під жодним соусом, до магістратури 4 роки були на Приваті та були їм задоволені, їм обіцяли, що побажання врахують, але отримали, що отримали. Власне, через цей "кидок" бажання молоді виключно одне - максимально просто для себе вивести гроші з Ощаду (кеш/безготівка без різниці), не користуватися не чим, та не платити Ощаду нічого.
Абсолютне законне бажання для отримувача бюджетних коштів, наскільки я розумію, Ощад не має права в ньому відмовити. На відділенні зі студентів відверто насміхалися, через це від гарячої лінії вони очікують тарифікації за звернення.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:30
Re: Ощадбанк
не выйдет
минимум по зарплатке -- эт 5грн/мес за обязательное СМС-инфо (без ИБ)
Обнал нашару
В ИБ мона СЭПом закинуть в любую банку, до 5000грн/перевод нашару.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:31
Нехай в Приваті налаштують регулярний платіж який переказує на КДВ.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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