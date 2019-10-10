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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:21

  clientage написав:
  tarasum написав:Гарячка каже що знімається 25 грн в місяць по за картці, якщо оплата в магазинах менше 1000грн,але в тарифах такого немає

Да выкиньте ту зарплатку :)
Шо это за контора такая у вас

у ФГВФО по старому 15 в месяц
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:09

Лимиты на ощадовский p2p

Господа! Кто подскажет по лимитам... отправил 3р по 14999 на МК... хотел ещё - фигвам грит - вы перевыщилы лимит... хотя пишут 65к карта/день... :roll:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 06:23

Re: Ощадбанк

Карамболь написав:Господа! Кто подскажет по лимитам... отправил 3р по 14999 на МК... хотел ещё - фигвам грит - вы перевыщилы лимит... хотя пишут 65к карта/день... :roll:
3 операции в сутки.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:35

  cdj2 написав:
Карамболь написав:Господа! Кто подскажет по лимитам... отправил 3р по 14999 на МК... хотел ещё - фигвам грит - вы перевыщилы лимит... хотя пишут 65к карта/день... :roll:
3 операции в сутки.

понятно... но пишут то 6, сатрапы! :evil:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:03

Re: Ощадбанк

Змусили дитину отримувати стипендію в Ощаді. Під час отримання картки примусово увімкнули сервіс SMS, дитина його вимкнула через інет-банкінг, але гроші за це в кінці місяця все одно списалися в мінус. Питань просто до біса.
Є сенс телефонувати в гарячу лінію?
Це взагалі вимкнути можна, чи можливо воно вже вимкнуте, просто плата взялася за той, місяць що послугою "наче користувалися", по факту жодної SMS не було.
Чи не нарахують страшні відсотки за несанкціонований овердрафт в -7 гривен за пару тижнів поки не прийде стипендія?
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:10

  vasyatko написав:Змусили дитину отримувати стипендію в Ощаді. Під час отримання картки примусово увімкнули сервіс SMS, дитина його вимкнула через інет-банкінг, але гроші за це в кінці місяця все одно списалися в мінус. Питань просто до біса.
Є сенс телефонувати в гарячу лінію?
Це взагалі вимкнути можна, чи можливо воно вже вимкнуте, просто плата взялася за той, місяць що послугою "наче користувалися", по факту жодної SMS не було.
Чи не нарахують страшні відсотки за несанкціонований овердрафт в -7 гривен за пару тижнів поки не прийде стипендія?

если ИБ привязана к зарплатке, то к ней автоматом подключается расширенное (вот за 7, а не за 5) СМС-инфо. И овер насчитают (типа 7 коп за 10дн) за неуплату
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:11

  vasyatko написав:Змусили дитину отримувати стипендію в Ощаді. Під час отримання картки примусово увімкнули сервіс SMS, дитина його вимкнула через інет-банкінг, але гроші за це в кінці місяця все одно списалися в мінус. Питань просто до біса.
Є сенс телефонувати в гарячу лінію?
Це взагалі вимкнути можна, чи можливо воно вже вимкнуте, просто плата взялася за той, місяць що послугою "наче користувалися", по факту жодної SMS не було.
Чи не нарахують страшні відсотки за несанкціонований овердрафт в -7 гривен за пару тижнів поки не прийде стипендія?

Вважайте 7 грн плату за Інетбанк.
Можна вимкнути і інетбанком не користуватись.
Поповнити на 10 грн через термінал чи банкомат, якщо боятись овера.
Гарантія що СМС не включать заява в відділенні на відключення.
Ви плануєте юзати Пишку чи тільки стипендію кешити і там в торгових точках пару раз?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:24

Re: Ощадбанк

Дякую.
Студенти взагалі не хотіли Ощад під жодним соусом, до магістратури 4 роки були на Приваті та були їм задоволені, їм обіцяли, що побажання врахують, але отримали, що отримали. Власне, через цей "кидок" бажання молоді виключно одне - максимально просто для себе вивести гроші з Ощаду (кеш/безготівка без різниці), не користуватися не чим, та не платити Ощаду нічого.
Абсолютне законне бажання для отримувача бюджетних коштів, наскільки я розумію, Ощад не має права в ньому відмовити. На відділенні зі студентів відверто насміхалися, через це від гарячої лінії вони очікують тарифікації за звернення.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:30

Re: Ощадбанк

  vasyatko написав:та не платити Ощаду нічого

не выйдет :(
минимум по зарплатке -- эт 5грн/мес за обязательное СМС-инфо (без ИБ)
Обнал нашару
В ИБ мона СЭПом закинуть в любую банку, до 5000грн/перевод нашару.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:31

  vasyatko написав:Дякую.
Студенти взагалі не хотіли Ощад під жодним соусом, до магістратури 4 роки були на Приваті та були їм задоволені, їм обіцяли, що побажання врахують, але отримали, що отримали. Власне, через цей "кидок" бажання молоді виключно одне - максимально просто для себе вивести гроші з Ощаду (кеш/безготівка без різниці), не користуватися не чим, та не платити Ощаду нічого.
Абсолютне законне бажання для отримувача бюджетних коштів, наскільки я розумію, Ощад не має права в ньому відмовити. На відділенні зі студентів відверто насміхалися, через це від гарячої лінії вони очікують тарифікації за звернення.

Нехай в Приваті налаштують регулярний платіж який переказує на КДВ.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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