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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1554155515561557>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:56

  Квесторе_поверніться написав:
  vasyatko написав:Дякую.
Студенти взагалі не хотіли Ощад під жодним соусом, до магістратури 4 роки були на Приваті та були їм задоволені, їм обіцяли, що побажання врахують, але отримали, що отримали. Власне, через цей "кидок" бажання молоді виключно одне - максимально просто для себе вивести гроші з Ощаду (кеш/безготівка без різниці), не користуватися не чим, та не платити Ощаду нічого.
Абсолютне законне бажання для отримувача бюджетних коштів, наскільки я розумію, Ощад не має права в ньому відмовити. На відділенні зі студентів відверто насміхалися, через це від гарячої лінії вони очікують тарифікації за звернення.

Нехай в Приваті налаштують регулярний платіж який переказує на КДВ.

А ощАд за это возьмет 0.5% от суммы перевода? Этот ж сторонний р2р или как СЭП пройдет?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:10

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vasyatko написав:Дякую.
Студенти взагалі не хотіли Ощад під жодним соусом, до магістратури 4 роки були на Приваті та були їм задоволені, їм обіцяли, що побажання врахують, але отримали, що отримали. Власне, через цей "кидок" бажання молоді виключно одне - максимально просто для себе вивести гроші з Ощаду (кеш/безготівка без різниці), не користуватися не чим, та не платити Ощаду нічого.
Абсолютне законне бажання для отримувача бюджетних коштів, наскільки я розумію, Ощад не має права в ньому відмовити. На відділенні зі студентів відверто насміхалися, через це від гарячої лінії вони очікують тарифікації за звернення.

Нехай в Приваті налаштують регулярний платіж який переказує на КДВ.

А ощАд за это возьмет 0.5% от суммы перевода? Этот ж сторонний р2р или как СЭП пройдет?

Ощад возьмет 0,5%. Если СЭПом до 5000 - не возьмет.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:11

  Квесторе_поверніться написав:Нехай в Приваті налаштують регулярний платіж який переказує на КДВ.

Вивести гроші не проблема, проблема відмовитися від обов'язкових послуг.Я так думаю, не хай студенти отримають це як курсове завдання, все ж таки юристи :).
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:12

  IDAN написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Нехай в Приваті налаштують регулярний платіж який переказує на КДВ.

А ощАд за это возьмет 0.5% от суммы перевода? Этот ж сторонний р2р или как СЭП пройдет?

Ощад возьмет 0,5%. Если СЭПом до 5000 - не возьмет.

та нее, мы ж про РП от бегемота.
Я вот не помню как он проходит для 3х банок: как р2р-перевод или как СЭП :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:14

Re: Ощадбанк

  IDAN написав:Ощад возьмет 0,5%.

Треба тестити...завжди кажу.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:14

  vasyatko написав:
  Квесторе_поверніться написав:Нехай в Приваті налаштують регулярний платіж який переказує на КДВ.

Вивести гроші не проблема, проблема відмовитися від обов'язкових послуг.Я так думаю, не хай студенти отримають це як курсове завдання, все ж таки юристи :).

ооо, правильно
хай практикуются в эпистолярном жанре. С ощАдом будет в самый раз :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:24

  clientage написав:Я вот не помню как он проходит для 3х банок: как р2р-перевод или как СЭП :(


Воно СЕП-ом при всьому бажанні не піде, який би бегемот не був би зеленим та пухнастим. В СЕП НБУ є поняття "Дебетовий платіж", але всі ці роки його існування він був можливий тільки з боку НБУ на банки, між банками він неможливий. "Direct Debit" це поки що не про нас.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:29

  Квесторе_поверніться написав:
  IDAN написав:Ощад возьмет 0,5%.

Треба тестити...завжди кажу.

Только что пересмотрел тарифы ощада. Перевод р2р чужими сервисами- 1%. Перевод СЭПом-до 5000 грн. - 0%, после 5000 грн. - 0.5%(но не более 500 грн.)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:30

Re: Ощадбанк

  clientage написав:А ощАд за это возьмет 0.5% от суммы перевода? Этот ж сторонний р2р или как СЭП пройдет?
Ощад ничего не возьмёт, как и Приват со своей стороны при зачислении на КдВ. Операция проходит в качестве покупки. MCC упоминался в какой-то теме здесь на форуме или "красном".

ps Я так выводил с МК этой зимой по весну. 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:39

Які там ліміти на прихід на КДВ?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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