vasyatko написав:Дякую. Студенти взагалі не хотіли Ощад під жодним соусом, до магістратури 4 роки були на Приваті та були їм задоволені, їм обіцяли, що побажання врахують, але отримали, що отримали. Власне, через цей "кидок" бажання молоді виключно одне - максимально просто для себе вивести гроші з Ощаду (кеш/безготівка без різниці), не користуватися не чим, та не платити Ощаду нічого. Абсолютне законне бажання для отримувача бюджетних коштів, наскільки я розумію, Ощад не має права в ньому відмовити. На відділенні зі студентів відверто насміхалися, через це від гарячої лінії вони очікують тарифікації за звернення.
Нехай в Приваті налаштують регулярний платіж який переказує на КДВ.
А ощАд за это возьмет 0.5% от суммы перевода? Этот ж сторонний р2р или как СЭП пройдет?
vasyatko написав:Дякую. Студенти взагалі не хотіли Ощад під жодним соусом, до магістратури 4 роки були на Приваті та були їм задоволені, їм обіцяли, що побажання врахують, але отримали, що отримали. Власне, через цей "кидок" бажання молоді виключно одне - максимально просто для себе вивести гроші з Ощаду (кеш/безготівка без різниці), не користуватися не чим, та не платити Ощаду нічого. Абсолютне законне бажання для отримувача бюджетних коштів, наскільки я розумію, Ощад не має права в ньому відмовити. На відділенні зі студентів відверто насміхалися, через це від гарячої лінії вони очікують тарифікації за звернення.
Нехай в Приваті налаштують регулярний платіж який переказує на КДВ.
А ощАд за это возьмет 0.5% от суммы перевода? Этот ж сторонний р2р или как СЭП пройдет?
Ощад возьмет 0,5%. Если СЭПом до 5000 - не возьмет.
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clientage написав:Я вот не помню как он проходит для 3х банок: как р2р-перевод или как СЭП
Воно СЕП-ом при всьому бажанні не піде, який би бегемот не був би зеленим та пухнастим. В СЕП НБУ є поняття "Дебетовий платіж", але всі ці роки його існування він був можливий тільки з боку НБУ на банки, між банками він неможливий. "Direct Debit" це поки що не про нас.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.