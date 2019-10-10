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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:39

  MASolomko написав:
  clientage написав:А ощАд за это возьмет 0.5% от суммы перевода? Этот ж сторонний р2р или как СЭП пройдет?
Ощад ничего не возьмёт, как и Приват со своей стороны при зачислении на КдВ. Операция проходит в качестве покупки. MCC упоминался в какой-то теме здесь на форуме или "красном".

ps Я так выводил с МК этой зимой по весну. 8)

Я тоже так переводил до весны. По моему с 11.03 или 11.04 они ввели плату за чужие сервисы, пришлось прекратить сие занятие.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:44

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться, общий лимит до 10к грн в месяц и можно настроить не более 2 РП в месяц.

Операция проводиться к 6 ч. вечера.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:46

  MASolomko написав:Квесторе_поверніться, общий лимит до 10к грн в месяц и можно настроить не более 2 РП в месяц.

Операция проводиться к 6 ч. вечера.

Ок. Дякую.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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