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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:39
MASolomko написав: clientage написав:
А ощАд за это возьмет 0.5% от суммы перевода? Этот ж сторонний р2р или как СЭП пройдет?
Ощад ничего не возьмёт, как и Приват со своей стороны при зачислении на КдВ. Операция проходит в качестве покупки. MCC упоминался в какой-то теме здесь на форуме или "красном".
ps Я так выводил с МК этой зимой по весну.
Я тоже так переводил до весны. По моему с 11.03 или 11.04 они ввели плату за чужие сервисы, пришлось прекратить сие занятие.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:44
Квесторе_поверніться, общий лимит до 10к грн в месяц и можно настроить не более 2 РП в месяц.
Операция проводиться к 6 ч. вечера.
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MASolomko
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:46
MASolomko написав:
Квесторе_поверніться, общий лимит до 10к грн в месяц и можно настроить не более 2 РП в месяц.
Операция проводиться к 6 ч. вечера.
Ок. Дякую.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:07
clientage написав: vasyatko написав:
та не платити Ощаду нічого
не выйдет
минимум по зарплатке -- эт 5грн/мес за обязательное СМС-инфо (без ИБ)
Обнал нашару
В ИБ мона СЭПом закинуть в любую банку, до 5000грн/перевод нашару.
Я нічого не плачу Ощаду. Смс по зарплатці відключено. ІБ відкритий з МК, там СМС на шару.
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