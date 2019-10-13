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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 14:50

смс по зарплатке

Отключил звонком на г.л. уже пару лет назад. Правда два-три раза включали самовольно, потом отключал сам, требовал возврат комиса, возвращали. Можно отключить СМС и по счёту вообще. А то был случай - при отключенном СМС по зарплате (но подключенной по МК), приходила СМС про операцию между картами с фамилией, ИО, неполными номерами карт и ИПН полностью. Мне не понравилось. Последний раз самовольно подключали 23 сентября (был массовый сбой), комиссию вернули где-то 1...3 октября.
alibob
 
Повідомлень: 49
З нами з: 31.01.18
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  #<1 ... 1555155615571558
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