Додано: Нед 13 жов, 2019 14:50
Отключил звонком на г.л. уже пару лет назад. Правда два-три раза включали самовольно, потом отключал сам, требовал возврат комиса, возвращали. Можно отключить СМС и по счёту вообще. А то был случай - при отключенном СМС по зарплате (но подключенной по МК), приходила СМС про операцию между картами с фамилией, ИО, неполными номерами карт и ИПН полностью. Мне не понравилось. Последний раз самовольно подключали 23 сентября (был массовый сбой), комиссию вернули где-то 1...3 октября.