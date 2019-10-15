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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 жов, 2019 14:50
смс по зарплатке
Отключил звонком на г.л. уже пару лет назад. Правда два-три раза включали самовольно, потом отключал сам, требовал возврат комиса, возвращали. Можно отключить СМС и по счёту вообще. А то был случай - при отключенном СМС по зарплате (но подключенной по МК), приходила СМС про операцию между картами с фамилией, ИО, неполными номерами карт и ИПН полностью. Мне не понравилось. Последний раз самовольно подключали 23 сентября (был массовый сбой), комиссию вернули где-то 1...3 октября.
Додано: Сер 16 жов, 2019 16:37
Re: Ощадбанк
Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:10
Усе має устаканитись.
Який зараз макспрОцент в Пишки?
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