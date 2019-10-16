Додано: Сер 16 жов, 2019 19:08

DjPavel написав: Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...

Откройте вклад на 100долл через отделение, вам выдадут долл карту через 10-14 дней, ее пополните и откройте затем вклад через ощад24, рекомендую сразу открыть вклад и на гривну на 1000грн и карта грн будет, у них хорошие тарифы, и бесплатные сэп в ощад24, а так моб сбережения. Сегодня ощад24 действительно долго лежал... Так долго и в такое время впервые, обычно ночью, на пару часов. От $20k, согласуют индивидуальную ставку, при открытие через ощад24.