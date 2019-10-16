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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 жов, 2019 14:50
Отключил звонком на г.л. уже пару лет назад. Правда два-три раза включали самовольно, потом отключал сам, требовал возврат комиса, возвращали. Можно отключить СМС и по счёту вообще. А то был случай - при отключенном СМС по зарплате (но подключенной по МК), приходила СМС про операцию между картами с фамилией, ИО, неполными номерами карт и ИПН полностью. Мне не понравилось. Последний раз самовольно подключали 23 сентября (был массовый сбой), комиссию вернули где-то 1...3 октября.
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alibob
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Додано: Сер 16 жов, 2019 16:37
Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...
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DjPavel
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Додано: Сер 16 жов, 2019 17:10
DjPavel написав:
Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...
Усе має устаканитись.
Який зараз макспрОцент в Пишки?
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:08
DjPavel написав:Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...
Откройте вклад на 100долл через отделение, вам выдадут долл карту через 10-14 дней, ее пополните и откройте затем вклад через ощад24, рекомендую сразу открыть вклад и на гривну на 1000грн и карта грн будет, у них хорошие тарифы, и бесплатные сэп в ощад24, а так моб сбережения. Сегодня ощад24 действительно долго лежал... Так долго и в такое время впервые, обычно ночью, на пару часов. От $20k, согласуют индивидуальную ставку, при открытие через ощад24.
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vadymbanker
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:23
Только я не могу войти в Ощад24 на компе?
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ishvara
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:25
vadymbanker написав:
DjPavel написав:Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...
Откройте вклад на 100долл через отделение, вам выдадут долл карту через 10-14 дней, ее пополните и откройте затем вклад через ощад24, рекомендую сразу открыть вклад и на гривну на 1000грн и карта грн будет, у них хорошие тарифы, и бесплатные сэп в ощад24, а так моб сбережения. Сегодня ощад24 действительно долго лежал... Так долго и в такое время впервые, обычно ночью, на пару часов. От $20k, согласуют индивидуальную ставку, при открытие через ощад24.
Ощад24 до сих пор лежит...Интересно, на сколько индивидуально могут поднять ставку по сравнению со стандартными ставками+бонус? Например, доллар США у них сейчас на год 3,75%+0,25%(за сумму)+0,25% (за онлайн)?
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AlexSV
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:25
ishvara написав:Только я не могу войти в Ощад24 на компе?
Я тоже сейчас не могу зайти в ipad приложение, впервые так долго. Да, плохо.
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vadymbanker
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:27
ishvara написав:
Только я не могу войти в Ощад24 на компе?
Не пущає.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:29
AlexSV написав:
3,75%+0,25%(за сумму)+0,25% (за онлайн)?
Так.
Якщо зарплатна карта то 4.25 дають від 100$ онлайн.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:32
vadymbanker написав:
DjPavel написав:Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...
Откройте вклад на 100долл через отделение, вам выдадут долл карту через 10-14 дней, ее пополните и откройте затем вклад через ощад24, рекомендую сразу открыть вклад и на гривну на 1000грн и карта грн будет, у них хорошие тарифы, и бесплатные сэп в ощад24, а так моб сбережения. Сегодня ощад24 действительно долго лежал... Так долго и в такое время впервые, обычно ночью, на пару часов. От $20k, согласуют индивидуальную ставку, при открытие через ощад24.
Я через валютную МК заходил на депо, пополнил её у кассе сразу на всю сумму депо, и через ИБ разместился. Потом дождался выпуска Экономки и через ИБ установил возврат тела и %% на ту Экономку
... делайте хоть что-нибудь!
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