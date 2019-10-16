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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1556155715581559>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 14:50

смс по зарплатке

Отключил звонком на г.л. уже пару лет назад. Правда два-три раза включали самовольно, потом отключал сам, требовал возврат комиса, возвращали. Можно отключить СМС и по счёту вообще. А то был случай - при отключенном СМС по зарплате (но подключенной по МК), приходила СМС про операцию между картами с фамилией, ИО, неполными номерами карт и ИПН полностью. Мне не понравилось. Последний раз самовольно подключали 23 сентября (был массовый сбой), комиссию вернули где-то 1...3 октября.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:37

Re: Ощадбанк

Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...
DjPavel
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:10

  DjPavel написав:Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...

Усе має устаканитись.
Який зараз макспрОцент в Пишки?
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:08

Ощадбанк

DjPavel написав:Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...
Откройте вклад на 100долл через отделение, вам выдадут долл карту через 10-14 дней, ее пополните и откройте затем вклад через ощад24, рекомендую сразу открыть вклад и на гривну на 1000грн и карта грн будет, у них хорошие тарифы, и бесплатные сэп в ощад24, а так моб сбережения. Сегодня ощад24 действительно долго лежал... Так долго и в такое время впервые, обычно ночью, на пару часов. От $20k, согласуют индивидуальную ставку, при открытие через ощад24.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:23

Re: Ощадбанк

Только я не могу войти в Ощад24 на компе?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:25

  vadymbanker написав:
DjPavel написав:Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...
Откройте вклад на 100долл через отделение, вам выдадут долл карту через 10-14 дней, ее пополните и откройте затем вклад через ощад24, рекомендую сразу открыть вклад и на гривну на 1000грн и карта грн будет, у них хорошие тарифы, и бесплатные сэп в ощад24, а так моб сбережения. Сегодня ощад24 действительно долго лежал... Так долго и в такое время впервые, обычно ночью, на пару часов. От $20k, согласуют индивидуальную ставку, при открытие через ощад24.

Ощад24 до сих пор лежит...Интересно, на сколько индивидуально могут поднять ставку по сравнению со стандартными ставками+бонус? Например, доллар США у них сейчас на год 3,75%+0,25%(за сумму)+0,25% (за онлайн)?
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:25

Re: Ощадбанк

ishvara написав:Только я не могу войти в Ощад24 на компе?
Я тоже сейчас не могу зайти в ipad приложение, впервые так долго. Да, плохо.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:27

  ishvara написав:Только я не могу войти в Ощад24 на компе?

Не пущає.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:29

Re: Ощадбанк

  AlexSV написав:3,75%+0,25%(за сумму)+0,25% (за онлайн)?

Так.
Якщо зарплатна карта то 4.25 дають від 100$ онлайн.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:32

  vadymbanker написав:
DjPavel написав:Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...
Откройте вклад на 100долл через отделение, вам выдадут долл карту через 10-14 дней, ее пополните и откройте затем вклад через ощад24, рекомендую сразу открыть вклад и на гривну на 1000грн и карта грн будет, у них хорошие тарифы, и бесплатные сэп в ощад24, а так моб сбережения. Сегодня ощад24 действительно долго лежал... Так долго и в такое время впервые, обычно ночью, на пару часов. От $20k, согласуют индивидуальную ставку, при открытие через ощад24.

Я через валютную МК заходил на депо, пополнил её у кассе сразу на всю сумму депо, и через ИБ разместился. Потом дождался выпуска Экономки и через ИБ установил возврат тела и %% на ту Экономку
... делайте хоть что-нибудь!
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