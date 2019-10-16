Додано: Сер 16 жов, 2019 19:42

DjPavel написав: Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже... Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...

Если все-таки откроете депозит, то приготовьтесь к тому, что даже если за несколько дней до его окончания сотрудник Ощада Вам позвонит, и Вы скажете, что будете забирать вклад, то в день его возврата по договору Вам могут его не вернуть, или вернуть частично. Но даже если после частичного возврата депозита Вам пообещают отдать оставшуюся часть на следующий день, то не факт, что это обещание будет выполнено и не будет предложено отдать Вам еще часть от этой части. В итоге может так произойти, что забирать депозит около 10К будете на протяжении недели, а что будет с 40К - даже сложно представить. И это Киев.