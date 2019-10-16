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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1556155715581559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:42

  DjPavel написав:Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...

Если все-таки откроете депозит, то приготовьтесь к тому, что даже если за несколько дней до его окончания сотрудник Ощада Вам позвонит, и Вы скажете, что будете забирать вклад, то в день его возврата по договору Вам могут его не вернуть, или вернуть частично. Но даже если после частичного возврата депозита Вам пообещают отдать оставшуюся часть на следующий день, то не факт, что это обещание будет выполнено и не будет предложено отдать Вам еще часть от этой части. В итоге может так произойти, что забирать депозит около 10К будете на протяжении недели, а что будет с 40К - даже сложно представить. И это Киев.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:42

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  vadymbanker написав:
DjPavel написав:Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...
Откройте вклад на 100долл через отделение, вам выдадут долл карту через 10-14 дней, ее пополните и откройте затем вклад через ощад24, рекомендую сразу открыть вклад и на гривну на 1000грн и карта грн будет, у них хорошие тарифы, и бесплатные сэп в ощад24, а так моб сбережения. Сегодня ощад24 действительно долго лежал... Так долго и в такое время впервые, обычно ночью, на пару часов. От $20k, согласуют индивидуальную ставку, при открытие через ощад24.

Я через валютную МК заходил на депо, пополнил её у кассе сразу на всю сумму депо, и через ИБ разместился. Потом дождался выпуска Экономки и через ИБ установил возврат тела и %% на ту Экономку
да, так тоже можно, но меня бесит много карт, хотя имею 6 в ощаде, хаха
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:45

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:6 в ощаде

При відвідуванні кожного відділення все хочуть нову карту видати щоб на неї грошенят заніс.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:48

Re: Ощадбанк

  Igneus написав:с 40К

Переманюють з відділення в відділення.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:51

Re: Ощадбанк

16.10.2019 При попытке войти в ИБ Ощада получаем ошибку
Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение
Сайт online.oschadbank.ua отправил недействительный ответ.

Выполните диагностику сети в Windows.
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR

Через мобильное приложение тоже не работает.
Востаннє редагувалось nebumbum в Сер 16 жов, 2019 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:59

Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:6 в ощаде

При відвідуванні кожного відділення все хочуть нову карту видати щоб на неї грошенят заніс.
Нет, 3 экономки, ₴,$,€, так-как вклады во всех валютах, мк с кред. лимитом на ₴250к, попросила начальница отделения открыть и мк долл, для выплаты купонного дохода и погашения бумаги от долл овгз. 5 карт, а не 6, сорри.
Востаннє редагувалось vadymbanker в Сер 16 жов, 2019 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:15

Re: Ощадбанк

  Igneus написав:что забирать депозит около 10К будете на протяжении недели

Заводите персмена и будет вам счастье :wink:
Отд-е на Хрещатик 7/11 -- просто супер :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:27

Re: Ощадбанк

Igneus написав:
  DjPavel написав:Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...

Если все-таки откроете депозит, то приготовьтесь к тому, что даже если за несколько дней до его окончания сотрудник Ощада Вам позвонит, и Вы скажете, что будете забирать вклад, то в день его возврата по договору Вам могут его не вернуть, или вернуть частично. Но даже если после частичного возврата депозита Вам пообещают отдать оставшуюся часть на следующий день, то не факт, что это обещание будет выполнено и не будет предложено отдать Вам еще часть от этой части. В итоге может так произойти, что забирать депозит около 10К будете на протяжении недели, а что будет с 40К - даже сложно представить. И это Киев.
Бред, я забирал в десятки раз больше за день, но заказывал деньги за три дня, а то и за неделю. Последние два с половиной года Ощад выдает без проблем всю сумму. В 14-16 годах были скрипы, но в итоге все конечно отдавали в валюте вклада. В апреле перед мной вип забирал 3млн долл вклад, приезжала шишка с управления главного и конечно пригласила его в комнату, видно просила чтоб оставили в Банке какую-то часть, не знаю чем закончилось.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:33

  clientage написав:
  Igneus написав:что забирать депозит около 10К будете на протяжении недели

Заводите персмена и будет вам счастье :wink:
Отд-е на Хрещатик 7/11 -- просто супер :)

Так я имел ввиду еще более "крутое" отделение, а именно на Владимирской, 27 при Главном управлении по Киеву и Киевской области :(
А что касается персональных менеджеров, то по Приватбанку, например, я знаю в лицо только первого своего, но за последние два года их столько сменилось, что я уже не помню его фамилию и знаю лишь, что она женского рода :) . Наконец, в Ощадбанке такое (персональный менеджер) даже трудно себе представить, хотя в новых отделениях произошел выход его сотрудников из-за окошек в массы :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:43

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Бред, я забирал в десятки раз больше за день, но заказывал деньги за три дня, а то и за неделю.

Не хочу "светиться", а то бы назвал номер гражданского дела в суде и даже ссылку указал на окончательное решение в реестре.
Ну, а вообще, если в договоре указан строк исполнения обязательства, то оно подлежит исполнению в указанный срок (часть 1 статьи 530 Гражданского кодекса Украины). И ничего заказывать не нужно. Тем более, что в указанном мной случае сумма была заказана за два дня до окончания договора.
Наконец, представьте себе ситуацию, в которой заемщик банка по кредиту отвергает требование банка о его возврате фразою о том, что ... банк не заказал у заемщика за несколько дней сумму кредита для его возврата :wink:
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