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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:01

Re: Ощадбанк

Igneus написав:
  vadymbanker написав:Бред, я забирал в десятки раз больше за день, но заказывал деньги за три дня, а то и за неделю.

Не хочу "светиться", а то бы назвал номер гражданского дела в суде и даже ссылку указал на окончательное решение в реестре.
Ну, а вообще, если в договоре указан строк исполнения обязательства, то оно подлежит исполнению в указанный срок (часть 1 статьи 530 Гражданского кодекса Украины). И ничего заказывать не нужно. Тем более, что в указанном мной случае сумма была заказана за два дня до окончания договора.
Наконец, представьте себе ситуацию, в которой заемщик банка по кредиту отвергает требование банка о его возврате фразою о том, что ... банк не заказал у заемщика за несколько дней сумму кредита для его возврата :wink:
Вы с своем уме, вы можете прийти в день окончания вклада перевести все на карт. счет и безналом вывести всю сумму с банка, никто вам не запретить, кредиты как правило погашаются безналом. На счет заказа суммы, банку необходимо планировать инкассацию, вам сложно позвонить на 3 минуты? Мне все всегда отдавали, не знаю ни одного кому частями последние годы отдавали. Вы первый.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:25

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Вы с своем уме, вы можете прийти в день окончания вклада перевести все на карт. счет и безналом вывести всю сумму с банка, никто вам не запретить, кредиты как правило погашаются безналом. На счет заказа суммы, банку необходимо планировать инкассацию, вам сложно позвонить на 3 минуты?

Вы так не любите Мегабанк, хотя после стресс-тестирования я из него тоже ушел, поскольку засомневался в его устойчивости даже при наличии иностранных акционеров, но почему-то лояльны к этому наследию СССР (Ощадбанк).
А что касается моего конфликта с Ощадбанком,то в день окончания договора мне нужен был не просто "нал", а "нал" в валюте, и не на карточном счете, а в руках.
Что касается ссылки на кредит, то я просто сослался на виртуальную ситуацию того, что если банк требует от депозитчика заказа им сумм для возврата депозита, то почему-бы заемщику банка не требовать ... заказа банком суммы для возврата ему кредита.
Кроме того, слово "инкассация" отсутствует в Гражданском кодексе Украины и не освобождает должника (банк) от своевременного исполнения обязательства, тем более, что в моем случае сумма была заказана за два дня до окончания договора.
Наконец, в силу моей профессии мне сложно развращать банки неофициальным подходом, поскольку иначе, вместо решения проблем клиентов, я буду вынужден решать свои проблемы.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:32

Re: Ощадбанк

Igneus написав:
  vadymbanker написав:Вы с своем уме, вы можете прийти в день окончания вклада перевести все на карт. счет и безналом вывести всю сумму с банка, никто вам не запретить, кредиты как правило погашаются безналом. На счет заказа суммы, банку необходимо планировать инкассацию, вам сложно позвонить на 3 минуты?

Вы так не любите Мегабанк, хотя после стресс-тестирования я из него тоже ушел, поскольку засомневался в его устойчивости даже при наличии иностранных акционеров, но почему-то лояльны к этому наследию СССР (Ощадбанк).
А что касается моего конфликта с Ощадбанком,то в день окончания договора мне нужен был не просто "нал", а "нал" в валюте, и не на карточном счете, а в руках.
Что касается ссылки на кредит, то я просто сослался на виртуальную ситуацию того, что если банк требует от депозитчика заказа им сумм для возврата депозита, то почему-бы заемщику банка не требовать ... заказа банком суммы для возврата ему кредита.
Кроме того, слово "инкассация" отсутствует в Гражданском кодексе Украины и не освобождает должника (банк) от своевременного исполнения обязательства, тем более, что в моем случае сумма была заказана за два дня до окончания договора.
Наконец, в силу моей профессии мне сложно развращать банки неофициальным подходом, поскольку иначе, вместо решения проблем клиентов, я буду вынужден решать свои проблемы.
мегабанк -дерьмо, ощадбанк - стабильность, пусть и за счет налогоплательщиков, многочисленные вливания правительства капитала(бабла) в Банк. Для меня ощад- стабильность, более менее хороший сервис, отличные тарифы, неплохая доходность. Всегда все отдают во время, сэп уходит в течение двух часов, следовательно ликвидность в банке хорошая. Вы какой-то невезучий, тогда ощад не для вас.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:29

  nebumbum написав:16.10.2019 При попытке войти в ИБ Ощада получаем ошибку
Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение
Сайт online.oschadbank.ua отправил недействительный ответ.
Выполните диагностику сети в Windows.
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR

Через мобильное приложение тоже не работает.

Сьогодні після обіду і до вечора весь Ощад "лежав" - ощадівські ПОС-термінали не працювали в магазинах, онлайн сервіси, не проводились платежі СЕП
Sanio
 
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