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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1557155815591560 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 479 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 144 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 129 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 99 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 63 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 479 Додано: Сер 16 жов, 2019 21:01 Re: Ощадбанк Igneus написав: vadymbanker написав: Бред, я забирал в десятки раз больше за день, но заказывал деньги за три дня, а то и за неделю. Бред, я забирал в десятки раз больше за день, но заказывал деньги за три дня, а то и за неделю.

Не хочу "светиться", а то бы назвал номер гражданского дела в суде и даже ссылку указал на окончательное решение в реестре.

Ну, а вообще, если в договоре указан строк исполнения обязательства, то оно подлежит исполнению в указанный срок (часть 1 статьи 530 Гражданского кодекса Украины). И ничего заказывать не нужно. Тем более, что в указанном мной случае сумма была заказана за два дня до окончания договора.

Наконец, представьте себе ситуацию, в которой заемщик банка по кредиту отвергает требование банка о его возврате фразою о том, что ... банк не заказал у заемщика за несколько дней сумму кредита для его возврата Не хочу "светиться", а то бы назвал номер гражданского дела в суде и даже ссылку указал на окончательное решение в реестре.Ну, а вообще, если в договоре указан строк исполнения обязательства, то оно подлежит исполнению в указанный срок (часть 1 статьи 530 Гражданского кодекса Украины). И ничего заказывать не нужно. Тем более, что в указанном мной случае сумма была заказана за два дня до окончания договора.Наконец, представьте себе ситуацию, в которой заемщик банка по кредиту отвергает требование банка о его возврате фразою о том, что ... банк не заказал у заемщика за несколько дней сумму кредита для его возврата Вы с своем уме, вы можете прийти в день окончания вклада перевести все на карт. счет и безналом вывести всю сумму с банка, никто вам не запретить, кредиты как правило погашаются безналом. На счет заказа суммы, банку необходимо планировать инкассацию, вам сложно позвонить на 3 минуты? Мне все всегда отдавали, не знаю ни одного кому частями последние годы отдавали. Вы первый. Вы с своем уме, вы можете прийти в день окончания вклада перевести все на карт. счет и безналом вывести всю сумму с банка, никто вам не запретить, кредиты как правило погашаются безналом. На счет заказа суммы, банку необходимо планировать инкассацию, вам сложно позвонить на 3 минуты? Мне все всегда отдавали, не знаю ни одного кому частями последние годы отдавали. Вы первый. vadymbanker Повідомлень: 311 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 21:25 Re: Ощадбанк vadymbanker написав: Вы с своем уме, вы можете прийти в день окончания вклада перевести все на карт. счет и безналом вывести всю сумму с банка, никто вам не запретить, кредиты как правило погашаются безналом. На счет заказа суммы, банку необходимо планировать инкассацию, вам сложно позвонить на 3 минуты? Вы с своем уме, вы можете прийти в день окончания вклада перевести все на карт. счет и безналом вывести всю сумму с банка, никто вам не запретить, кредиты как правило погашаются безналом. На счет заказа суммы, банку необходимо планировать инкассацию, вам сложно позвонить на 3 минуты?

Вы так не любите Мегабанк, хотя после стресс-тестирования я из него тоже ушел, поскольку засомневался в его устойчивости даже при наличии иностранных акционеров, но почему-то лояльны к этому наследию СССР (Ощадбанк).

А что касается моего конфликта с Ощадбанком,то в день окончания договора мне нужен был не просто "нал", а "нал" в валюте, и не на карточном счете, а в руках.

Что касается ссылки на кредит, то я просто сослался на виртуальную ситуацию того, что если банк требует от депозитчика заказа им сумм для возврата депозита, то почему-бы заемщику банка не требовать ... заказа банком суммы для возврата ему кредита.

Кроме того, слово "инкассация" отсутствует в Гражданском кодексе Украины и не освобождает должника (банк) от своевременного исполнения обязательства, тем более, что в моем случае сумма была заказана за два дня до окончания договора.

Наконец, в силу моей профессии мне сложно развращать банки неофициальным подходом, поскольку иначе, вместо решения проблем клиентов, я буду вынужден решать свои проблемы. Вы так не любите Мегабанк, хотя после стресс-тестирования я из него тоже ушел, поскольку засомневался в его устойчивости даже при наличии иностранных акционеров, но почему-то лояльны к этому наследию СССР (Ощадбанк).А что касается моего конфликта с Ощадбанком,то в день окончания договора мне нужен был не просто "нал", а "нал" в валюте, и не на карточном счете, а в руках.Что касается ссылки на кредит, то я просто сослался на виртуальную ситуацию того, что если банк требует от депозитчика заказа им сумм для возврата депозита, то почему-бы заемщику банка не требовать ... заказа банком суммы для возврата ему кредита.Кроме того, слово "инкассация" отсутствует в Гражданском кодексе Украины и не освобождает должника (банк) от своевременного исполнения обязательства, тем более, что в моем случае сумма была заказана за два дня до окончания договора.Наконец, в силу моей профессии мне сложно развращать банки неофициальным подходом, поскольку иначе, вместо решения проблем клиентов, я буду вынужден решать свои проблемы. Igneus Повідомлень: 224 З нами з: 29.08.18 Подякував: 62 раз. Подякували: 110 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 21:32 Re: Ощадбанк Igneus написав: vadymbanker написав: Вы с своем уме, вы можете прийти в день окончания вклада перевести все на карт. счет и безналом вывести всю сумму с банка, никто вам не запретить, кредиты как правило погашаются безналом. На счет заказа суммы, банку необходимо планировать инкассацию, вам сложно позвонить на 3 минуты? Вы с своем уме, вы можете прийти в день окончания вклада перевести все на карт. счет и безналом вывести всю сумму с банка, никто вам не запретить, кредиты как правило погашаются безналом. На счет заказа суммы, банку необходимо планировать инкассацию, вам сложно позвонить на 3 минуты?

Вы так не любите Мегабанк, хотя после стресс-тестирования я из него тоже ушел, поскольку засомневался в его устойчивости даже при наличии иностранных акционеров, но почему-то лояльны к этому наследию СССР (Ощадбанк).

А что касается моего конфликта с Ощадбанком,то в день окончания договора мне нужен был не просто "нал", а "нал" в валюте, и не на карточном счете, а в руках.

Что касается ссылки на кредит, то я просто сослался на виртуальную ситуацию того, что если банк требует от депозитчика заказа им сумм для возврата депозита, то почему-бы заемщику банка не требовать ... заказа банком суммы для возврата ему кредита.

Кроме того, слово "инкассация" отсутствует в Гражданском кодексе Украины и не освобождает должника (банк) от своевременного исполнения обязательства, тем более, что в моем случае сумма была заказана за два дня до окончания договора.

Наконец, в силу моей профессии мне сложно развращать банки неофициальным подходом, поскольку иначе, вместо решения проблем клиентов, я буду вынужден решать свои проблемы. Вы так не любите Мегабанк, хотя после стресс-тестирования я из него тоже ушел, поскольку засомневался в его устойчивости даже при наличии иностранных акционеров, но почему-то лояльны к этому наследию СССР (Ощадбанк).А что касается моего конфликта с Ощадбанком,то в день окончания договора мне нужен был не просто "нал", а "нал" в валюте, и не на карточном счете, а в руках.Что касается ссылки на кредит, то я просто сослался на виртуальную ситуацию того, что если банк требует от депозитчика заказа им сумм для возврата депозита, то почему-бы заемщику банка не требовать ... заказа банком суммы для возврата ему кредита.Кроме того, слово "инкассация" отсутствует в Гражданском кодексе Украины и не освобождает должника (банк) от своевременного исполнения обязательства, тем более, что в моем случае сумма была заказана за два дня до окончания договора.Наконец, в силу моей профессии мне сложно развращать банки неофициальным подходом, поскольку иначе, вместо решения проблем клиентов, я буду вынужден решать свои проблемы. мегабанк -дерьмо, ощадбанк - стабильность, пусть и за счет налогоплательщиков, многочисленные вливания правительства капитала(бабла) в Банк. Для меня ощад- стабильность, более менее хороший сервис, отличные тарифы, неплохая доходность. Всегда все отдают во время, сэп уходит в течение двух часов, следовательно ликвидность в банке хорошая. Вы какой-то невезучий, тогда ощад не для вас. мегабанк -дерьмо, ощадбанк - стабильность, пусть и за счет налогоплательщиков, многочисленные вливания правительства капитала(бабла) в Банк. Для меня ощад- стабильность, более менее хороший сервис, отличные тарифы, неплохая доходность. Всегда все отдают во время, сэп уходит в течение двух часов, следовательно ликвидность в банке хорошая. Вы какой-то невезучий, тогда ощад не для вас. vadymbanker Повідомлень: 311 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 31 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1557155815591560 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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