Додано: Сер 16 жов, 2019 21:25

vadymbanker написав: Вы с своем уме, вы можете прийти в день окончания вклада перевести все на карт. счет и безналом вывести всю сумму с банка, никто вам не запретить, кредиты как правило погашаются безналом. На счет заказа суммы, банку необходимо планировать инкассацию, вам сложно позвонить на 3 минуты? Вы с своем уме, вы можете прийти в день окончания вклада перевести все на карт. счет и безналом вывести всю сумму с банка, никто вам не запретить, кредиты как правило погашаются безналом. На счет заказа суммы, банку необходимо планировать инкассацию, вам сложно позвонить на 3 минуты?

Вы так не любите Мегабанк, хотя после стресс-тестирования я из него тоже ушел, поскольку засомневался в его устойчивости даже при наличии иностранных акционеров, но почему-то лояльны к этому наследию СССР (Ощадбанк).А что касается моего конфликта с Ощадбанком,то в день окончания договора мне нужен был не просто "нал", а "нал" в валюте, и не на карточном счете, а в руках.Что касается ссылки на кредит, то я просто сослался на виртуальную ситуацию того, что если банк требует от депозитчика заказа им сумм для возврата депозита, то почему-бы заемщику банка не требовать ... заказа банком суммы для возврата ему кредита.Кроме того, слово "инкассация" отсутствует в Гражданском кодексе Украины и не освобождает должника (банк) от своевременного исполнения обязательства, тем более, что в моем случае сумма была заказана за два дня до окончания договора.Наконец, в силу моей профессии мне сложно развращать банки неофициальным подходом, поскольку иначе, вместо решения проблем клиентов, я буду вынужден решать свои проблемы.