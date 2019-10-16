Це вже давно Пишка наливає 15% від валютних депо на картку Мій кредит?
Грейс під 0,001% до 62 днів чесний?
Хто юзає, які там ще плюшки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:24
Це вже давно Пишка наливає 15% від валютних депо на картку Мій кредит?
Грейс під 0,001% до 62 днів чесний?
Хто юзає, які там ще плюшки?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:31
Давно, но наливает не всем, а избранным. И не 15%, а до 15%. (из практики знаю и 5 и 8%)
Да, но в связи с последними нововведениями рд плавающая. И кол, такое чувство, всегда хочет тебя подставить ))))
Больше ничего.
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