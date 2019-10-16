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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1558155915601561 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 479 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 144 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 129 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 99 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 63 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 479 Додано: Чет 17 жов, 2019 14:24 Це вже давно Пишка наливає 15% від валютних депо на картку Мій кредит?

Грейс під 0,001% до 62 днів чесний?

Хто юзає, які там ще плюшки? Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 29739 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 14:31 Квесторе_поверніться написав: Це вже давно Пишка наливає 15% від валютних депо на картку Мій кредит?

Грейс під 0,001% до 62 днів чесний?

Хто юзає, які там ще плюшки? Це вже давно Пишка наливає 15% від валютних депо на картку Мій кредит?Грейс під 0,001% до 62 днів чесний?Хто юзає, які там ще плюшки?



Давно, но наливает не всем, а избранным. И не 15%, а до 15%. (из практики знаю и 5 и 8%)



Да, но в связи с последними нововведениями рд плавающая. И кол, такое чувство, всегда хочет тебя подставить ))))

Больше ничего. Давно, но наливает не всем, а избранным. И не 15%, а до 15%. (из практики знаю и 5 и 8%)Да, но в связи с последними нововведениями рд плавающая. И кол, такое чувство, всегда хочет тебя подставить ))))Больше ничего. Sergion Повідомлень: 399 З нами з: 02.09.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 жов, 2019 14:55 Igneus написав: DjPavel написав: Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже... Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...

Если все-таки откроете депозит, то приготовьтесь к тому, что даже если за несколько дней до его окончания сотрудник Ощада Вам позвонит, и Вы скажете, что будете забирать вклад, то в день его возврата по договору Вам могут его не вернуть, или вернуть частично. Но даже если после частичного возврата депозита Вам пообещают отдать оставшуюся часть на следующий день, то не факт, что это обещание будет выполнено и не будет предложено отдать Вам еще часть от этой части. В итоге может так произойти, что забирать депозит около 10К будете на протяжении недели, а что будет с 40К - даже сложно представить. И это Киев. Если все-таки откроете депозит, то приготовьтесь к тому, что даже если за несколько дней до его окончания сотрудник Ощада Вам позвонит, и Вы скажете, что будете забирать вклад, то в день его возврата по договору Вам могут его не вернуть, или вернуть частично. Но даже если после частичного возврата депозита Вам пообещают отдать оставшуюся часть на следующий день, то не факт, что это обещание будет выполнено и не будет предложено отдать Вам еще часть от этой части. В итоге может так произойти, что забирать депозит около 10К будете на протяжении недели, а что будет с 40К - даже сложно представить. И это Киев.

В прошлом году сталкивался с подобной ситуацией, валютный вклад забирал (с карты) в течении одного месяца в трёх отделениях, когда попал на отделение нового образца - выдали всю сумму сразу. Ощадбанк - это боль, но выхода другого нет. В прошлом году сталкивался с подобной ситуацией, валютный вклад забирал (с карты) в течении одного месяца в трёх отделениях, когда попал на отделение нового образца - выдали всю сумму сразу. Ощадбанк - это боль, но выхода другого нет. BIGor

Повідомлень: 3140 З нами з: 19.09.10 Подякував: 533 раз. Подякували: 651 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1558155915601561 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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