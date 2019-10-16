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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:24
Це вже давно Пишка наливає 15% від валютних депо на картку Мій кредит?
Грейс під 0,001% до 62 днів чесний?
Хто юзає, які там ще плюшки?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:31
Квесторе_поверніться написав:
Це вже давно Пишка наливає 15% від валютних депо на картку Мій кредит?
Грейс під 0,001% до 62 днів чесний?
Хто юзає, які там ще плюшки?
Давно, но наливает не всем, а избранным. И не 15%, а до 15%. (из практики знаю и 5 и 8%)
Да, но в связи с последними нововведениями рд плавающая. И кол, такое чувство, всегда хочет тебя подставить ))))
Больше ничего.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:55
Igneus написав: DjPavel написав:
Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...
Если все-таки откроете депозит, то приготовьтесь к тому, что даже если за несколько дней до его окончания сотрудник Ощада Вам позвонит, и Вы скажете, что будете забирать вклад, то в день его возврата по договору Вам могут его не вернуть, или вернуть частично. Но даже если после частичного возврата депозита Вам пообещают отдать оставшуюся часть на следующий день, то не факт, что это обещание будет выполнено и не будет предложено отдать Вам еще часть от этой части. В итоге может так произойти, что забирать депозит около 10К будете на протяжении недели, а что будет с 40К - даже сложно представить. И это Киев.
В прошлом году сталкивался с подобной ситуацией, валютный вклад забирал (с карты) в течении одного месяца в трёх отделениях, когда попал на отделение нового образца - выдали всю сумму сразу. Ощадбанк - это боль, но выхода другого нет.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 16:39
Квесторе_поверніться написав: посетитель написав:
должны быть графики окончания депозитов
Вони зацікавлені щоб депо переоформлялись.
мы сейчас о соблюдении законодательства. Закончился срок - будьте любезны готовы выдать.Без всяких лишних телодвижений и прошений. А заберет вкладчик или продлит это другой вопрос.Это если цивилизованно. Но у нас же как всегда банку плевать на клиента.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 16:43
посетитель написав:
Но у нас же как всегда банку плевать на клиента.
Обслуговуюсь в центральному відділенні Пишки...все ок...не плюють.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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