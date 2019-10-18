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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1559156015611562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:48

Re: Ощадбанк

Не понимаю как сейчас можно украсть вклад сотруднику Ощада, все вклады подключены к деп. модулю, это программа в ммфо Банка. К каждому вкладу прикреплен мобильный номер клиента, любое движение по вкладу приходит смс, даже при отключенном по карт счету, мною проверено. Вклады без досрочного расторжения, что играет против аферистов с ихними поддельными доверенностями. Ну, а если у клиента нет мобильного, тогда ему нечего соваться в Банк. Я так понимаю все суды в списке до 18 года. С 18 года все вышесказанное мною защиты ввели. Вопрос действительно есть, когда умирает одинокий пенсионер-вкладчик, вот тогда боюсь вклады попросту забирает начальник в сговоре с кассирам, особенно в глубинке. Но, я думаю так даже делают в глубинке Норвегии, за северным полярным кругом, просто у нас чаще, жаль.
vadymbanker
 
Повідомлень: 314
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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  #<1 ... 1559156015611562
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