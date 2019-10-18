Не понимаю как сейчас можно украсть вклад сотруднику Ощада, все вклады подключены к деп. модулю, это программа в ммфо Банка. К каждому вкладу прикреплен мобильный номер клиента, любое движение по вкладу приходит смс, даже при отключенном по карт счету, мною проверено. Вклады без досрочного расторжения, что играет против аферистов с ихними поддельными доверенностями. Ну, а если у клиента нет мобильного, тогда ему нечего соваться в Банк. Я так понимаю все суды в списке до 18 года. С 18 года все вышесказанное мною защиты ввели. Вопрос действительно есть, когда умирает одинокий пенсионер-вкладчик, вот тогда боюсь вклады попросту забирает начальник в сговоре с кассирам, особенно в глубинке. Но, я думаю так даже делают в глубинке Норвегии, за северным полярным кругом, просто у нас чаще, жаль.
vadymbanker написав:Не понимаю как сейчас можно украсть вклад сотруднику Ощада, все вклады подключены к деп. модулю, это программа в ммфо Банка. К каждому вкладу прикреплен мобильный номер клиента, любое движение по вкладу приходит смс, даже при отключенном по карт счету, мною проверено. Вклады без досрочного расторжения, что играет против аферистов с ихними поддельными доверенностями. Ну, а если у клиента нет мобильного, тогда ему нечего соваться в Банк. Я так понимаю все суды в списке до 18 года. С 18 года все вышесказанное мною защиты ввели. Вопрос действительно есть, когда умирает одинокий пенсионер-вкладчик, вот тогда боюсь вклады попросту забирает начальник в сговоре с кассирам, особенно в глубинке. Но, я думаю так даже делают в глубинке Норвегии, за северным полярным кругом, просто у нас чаще, жаль.
бардак-с...Я тебе больше скажу то что у тебя есть/заканчивается депозит в курсе не только ты и ощад, а и все остальные кому не лень ))). У меня у знакомой за несколько дней до окончания позвонило три банка с предложением принести депо, ещё парочка прислали смски.Конечно же это было чистое соупадение .