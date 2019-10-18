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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:48
Re: Ощадбанк
Не понимаю как сейчас можно украсть вклад сотруднику Ощада, все вклады подключены к деп. модулю, это программа в ммфо Банка. К каждому вкладу прикреплен мобильный номер клиента, любое движение по вкладу приходит смс, даже при отключенном по карт счету, мною проверено. Вклады без досрочного расторжения, что играет против аферистов с ихними поддельными доверенностями. Ну, а если у клиента нет мобильного, тогда ему нечего соваться в Банк. Я так понимаю все суды в списке до 18 года. С 18 года все вышесказанное мною защиты ввели. Вопрос действительно есть, когда умирает одинокий пенсионер-вкладчик, вот тогда боюсь вклады попросту забирает начальник в сговоре с кассирам, особенно в глубинке. Но, я думаю так даже делают в глубинке Норвегии, за северным полярным кругом, просто у нас чаще, жаль.
Додано: Суб 19 жов, 2019 02:28
бардак-с...Я тебе больше скажу то что у тебя есть/заканчивается депозит в курсе не только ты и ощад, а и все остальные кому не лень ))). У меня у знакомой за несколько дней до окончания позвонило три банка с предложением принести депо, ещё парочка прислали смски.Конечно же это было чистое соупадение .
Додано: Суб 19 жов, 2019 11:07
Ощадбанк
Да, абсолютно верно. Вот это действительно, я бы сказал большая и опасная проблема. Ко мне хорошо относится начальница отделения, но ее сотрудники меня недолюбливают. Каждый раз когда забираю деньги, особенно большие, я трушусь, так-как у отделения жду, что кто-то будет поджидать меня. У каждой кассирше, специалистке есть не путёвый безработный муж, зек брат, отец рецидивист, сын лодырь, они знают где и когда я выйду с деньгами, где живу. Потом ничего не докажешь, так-как это "родня" своих дружков пошлет. КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ. Никогда не сообщайте время когда вы придете. Приходите получите нужную квитанцию в кассе о выдаче тело вклада, далее не забирайте деньги, а пополните карту, пусть пару дней полежат на моб. сберж. можно будет забрать не в своем отделение, где вас не знают, предварительно по телефону заказав сумму. Лучше всего конечно вывести безналом, но тут комиссия. Всем безопасных снятий!
Додано: Суб 19 жов, 2019 11:36
Re: Ощадбанк
Забирати дрібні суми в різних відділеннях...ніхто не відслідкує.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Суб 19 жов, 2019 11:46
партизаны...
еще нуна:
- жить не по месту прописки, шо в доках у банки указана
- финтелефон, который тож в банке светится, включать (вставлять батарею) тока по мере необходимости
- расплачиваться в магазах картами, оформленными на 3е лицо
- менять внешность при выходе из банки, т.к. везде понатыканы видеокамеры, и доступ к видеотрафику никак не защищен
- ездить на арендованой на 3е лицо машине
- сделать таки шапочку из фольги
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 19 жов, 2019 12:16
Re: Ощадбанк
Как страшно жить
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Суб 19 жов, 2019 12:28
Re: Ощадбанк
Один из худших банков с соответствующим обслуживанием. Привязка к отделению, в котором открыт счет и необходимость приходить в отделение для закрытия депо, невозможность сделать простые операции через приложение и тд. Банк для бабушек и дедушек, которые очень любят очереди
$$$$$$$$$
Додано: Суб 19 жов, 2019 12:41
Re: Ощадбанк
Перша частина речення не є так.
Які операції не пущає зробити?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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