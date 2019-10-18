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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1559156015611562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:48

Re: Ощадбанк

Не понимаю как сейчас можно украсть вклад сотруднику Ощада, все вклады подключены к деп. модулю, это программа в ммфо Банка. К каждому вкладу прикреплен мобильный номер клиента, любое движение по вкладу приходит смс, даже при отключенном по карт счету, мною проверено. Вклады без досрочного расторжения, что играет против аферистов с ихними поддельными доверенностями. Ну, а если у клиента нет мобильного, тогда ему нечего соваться в Банк. Я так понимаю все суды в списке до 18 года. С 18 года все вышесказанное мною защиты ввели. Вопрос действительно есть, когда умирает одинокий пенсионер-вкладчик, вот тогда боюсь вклады попросту забирает начальник в сговоре с кассирам, особенно в глубинке. Но, я думаю так даже делают в глубинке Норвегии, за северным полярным кругом, просто у нас чаще, жаль.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 02:28

  vadymbanker написав:Не понимаю как сейчас можно украсть вклад сотруднику Ощада, все вклады подключены к деп. модулю, это программа в ммфо Банка. К каждому вкладу прикреплен мобильный номер клиента, любое движение по вкладу приходит смс, даже при отключенном по карт счету, мною проверено. Вклады без досрочного расторжения, что играет против аферистов с ихними поддельными доверенностями. Ну, а если у клиента нет мобильного, тогда ему нечего соваться в Банк. Я так понимаю все суды в списке до 18 года. С 18 года все вышесказанное мною защиты ввели. Вопрос действительно есть, когда умирает одинокий пенсионер-вкладчик, вот тогда боюсь вклады попросту забирает начальник в сговоре с кассирам, особенно в глубинке. Но, я думаю так даже делают в глубинке Норвегии, за северным полярным кругом, просто у нас чаще, жаль.
бардак-с...Я тебе больше скажу то что у тебя есть/заканчивается депозит в курсе не только ты и ощад, а и все остальные кому не лень ))). У меня у знакомой за несколько дней до окончания позвонило три банка с предложением принести депо, ещё парочка прислали смски.Конечно же это было чистое соупадение :) .
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:07

Ощадбанк

посетитель написав:
  vadymbanker написав:Не понимаю как сейчас можно украсть вклад сотруднику Ощада, все вклады подключены к деп. модулю, это программа в ммфо Банка. К каждому вкладу прикреплен мобильный номер клиента, любое движение по вкладу приходит смс, даже при отключенном по карт счету, мною проверено. Вклады без досрочного расторжения, что играет против аферистов с ихними поддельными доверенностями. Ну, а если у клиента нет мобильного, тогда ему нечего соваться в Банк. Я так понимаю все суды в списке до 18 года. С 18 года все вышесказанное мною защиты ввели. Вопрос действительно есть, когда умирает одинокий пенсионер-вкладчик, вот тогда боюсь вклады попросту забирает начальник в сговоре с кассирам, особенно в глубинке. Но, я думаю так даже делают в глубинке Норвегии, за северным полярным кругом, просто у нас чаще, жаль.
бардак-с...Я тебе больше скажу то что у тебя есть/заканчивается депозит в курсе не только ты и ощад, а и все остальные кому не лень ))). У меня у знакомой за несколько дней до окончания позвонило три банка с предложением принести депо, ещё парочка прислали смски.Конечно же это было чистое соупадение :) .
Да, абсолютно верно. Вот это действительно, я бы сказал большая и опасная проблема. Ко мне хорошо относится начальница отделения, но ее сотрудники меня недолюбливают. Каждый раз когда забираю деньги, особенно большие, я трушусь, так-как у отделения жду, что кто-то будет поджидать меня. У каждой кассирше, специалистке есть не путёвый безработный муж, зек брат, отец рецидивист, сын лодырь, они знают где и когда я выйду с деньгами, где живу. Потом ничего не докажешь, так-как это "родня" своих дружков пошлет. КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ. Никогда не сообщайте время когда вы придете. Приходите получите нужную квитанцию в кассе о выдаче тело вклада, далее не забирайте деньги, а пополните карту, пусть пару дней полежат на моб. сберж. можно будет забрать не в своем отделение, где вас не знают, предварительно по телефону заказав сумму. Лучше всего конечно вывести безналом, но тут комиссия. Всем безопасных снятий!
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:36

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:сберж. можно будет забрать не в своем отделение

Забирати дрібні суми в різних відділеннях...ніхто не відслідкує. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 11:46

  Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:сберж. можно будет забрать не в своем отделение

Забирати дрібні суми в різних відділеннях...ніхто не відслідкує. :)

партизаны...
еще нуна:
- жить не по месту прописки, шо в доках у банки указана :idea:
- финтелефон, который тож в банке светится, включать (вставлять батарею) тока по мере необходимости
- расплачиваться в магазах картами, оформленными на 3е лицо
- менять внешность при выходе из банки, т.к. везде понатыканы видеокамеры, и доступ к видеотрафику никак не защищен
- ездить на арендованой на 3е лицо машине
- сделать таки шапочку из фольги :mrgreen: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 12:16

Re: Ощадбанк

Как страшно жить
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 12:28

Re: Ощадбанк

Один из худших банков с соответствующим обслуживанием. Привязка к отделению, в котором открыт счет и необходимость приходить в отделение для закрытия депо, невозможность сделать простые операции через приложение и тд. Банк для бабушек и дедушек, которые очень любят очереди
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 12:41

Re: Ощадбанк

  jokk написав:Привязка к отделению, в котором открыт счет и необходимость приходить в отделение для закрытия депо, невозможность сделать простые операции через приложение и тд.

Перша частина речення не є так.
Які операції не пущає зробити?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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