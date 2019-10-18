Додано: Суб 19 жов, 2019 11:07

посетитель написав: vadymbanker написав: Не понимаю как сейчас можно украсть вклад сотруднику Ощада, все вклады подключены к деп. модулю, это программа в ммфо Банка. К каждому вкладу прикреплен мобильный номер клиента, любое движение по вкладу приходит смс, даже при отключенном по карт счету, мною проверено. Вклады без досрочного расторжения, что играет против аферистов с ихними поддельными доверенностями. Ну, а если у клиента нет мобильного, тогда ему нечего соваться в Банк. Я так понимаю все суды в списке до 18 года. С 18 года все вышесказанное мною защиты ввели. Вопрос действительно есть, когда умирает одинокий пенсионер-вкладчик, вот тогда боюсь вклады попросту забирает начальник в сговоре с кассирам, особенно в глубинке. Но, я думаю так даже делают в глубинке Норвегии, за северным полярным кругом, просто у нас чаще, жаль. Не понимаю как сейчас можно украсть вклад сотруднику Ощада, все вклады подключены к деп. модулю, это программа в ммфо Банка. К каждому вкладу прикреплен мобильный номер клиента, любое движение по вкладу приходит смс, даже при отключенном по карт счету, мною проверено. Вклады без досрочного расторжения, что играет против аферистов с ихними поддельными доверенностями. Ну, а если у клиента нет мобильного, тогда ему нечего соваться в Банк. Я так понимаю все суды в списке до 18 года. С 18 года все вышесказанное мною защиты ввели. Вопрос действительно есть, когда умирает одинокий пенсионер-вкладчик, вот тогда боюсь вклады попросту забирает начальник в сговоре с кассирам, особенно в глубинке. Но, я думаю так даже делают в глубинке Норвегии, за северным полярным кругом, просто у нас чаще, жаль. бардак-с...Я тебе больше скажу то что у тебя есть/заканчивается депозит в курсе не только ты и ощад, а и все остальные кому не лень ))). У меня у знакомой за несколько дней до окончания позвонило три банка с предложением принести депо, ещё парочка прислали смски.Конечно же это было чистое соупадение . бардак-с...Я тебе больше скажу то что у тебя есть/заканчивается депозит в курсе не только ты и ощад, а и все остальные кому не лень ))). У меня у знакомой за несколько дней до окончания позвонило три банка с предложением принести депо, ещё парочка прислали смски.Конечно же это было чистое соупадение

Да, абсолютно верно. Вот это действительно, я бы сказал большая и опасная проблема. Ко мне хорошо относится начальница отделения, но ее сотрудники меня недолюбливают. Каждый раз когда забираю деньги, особенно большие, я трушусь, так-как у отделения жду, что кто-то будет поджидать меня. У каждой кассирше, специалистке есть не путёвый безработный муж, зек брат, отец рецидивист, сын лодырь, они знают где и когда я выйду с деньгами, где живу. Потом ничего не докажешь, так-как это "родня" своих дружков пошлет. КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ. Никогда не сообщайте время когда вы придете. Приходите получите нужную квитанцию в кассе о выдаче тело вклада, далее не забирайте деньги, а пополните карту, пусть пару дней полежат на моб. сберж. можно будет забрать не в своем отделение, где вас не знают, предварительно по телефону заказав сумму. Лучше всего конечно вывести безналом, но тут комиссия. Всем безопасных снятий!