Додано: Нед 20 жов, 2019 18:14

В "Ощаде" столько отделений, что было бы удивительно, если бы не было воровства.

Но "Ощад" в этом деле отнюдь не одинок и далеко не на первых ролях.

Воруют во всех банках, но не все попадает в статистику, так как многие банки не хотят огласки и потери репутации, и, если нет заявления клиента в полицию, по тихому увольняют штрафников, даже без возмещения ущерба. И те идут в другие банки и все начинается сначала. Некоторые кассиры и менеджеры за 3-5 лет успевают сменить десяток банков на равнозначных должностях.

Кассиры воруют на обмене валюты, на комиссиях, на использовании под депозиты "беспроцентно лежащих" пенсионных вкладов. Менеджеры на оформлении невозвратных кредитов. Начальники отделений и ТОП менеджеры - на выдаче больших и очень больших невозвратных кредитов.

Как правило, это не приводит к каким-либо негативным для банка последствиям.

А вот когда владельцы банков умышленно или по самонадеянной глупости начинают финансовые гешефты, приходит тетушка ГО с косой и маленький зверек с голубым мехом.

Так что спите спокойно. Этот список судебных решений для банка - даже не укус комара.