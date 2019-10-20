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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 16:42

подозреваю шо большинство поддержит
уважаемого и грамотного
клиентажа
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 18:14

В "Ощаде" столько отделений, что было бы удивительно, если бы не было воровства.
Но "Ощад" в этом деле отнюдь не одинок и далеко не на первых ролях.
Воруют во всех банках, но не все попадает в статистику, так как многие банки не хотят огласки и потери репутации, и, если нет заявления клиента в полицию, по тихому увольняют штрафников, даже без возмещения ущерба. И те идут в другие банки и все начинается сначала. Некоторые кассиры и менеджеры за 3-5 лет успевают сменить десяток банков на равнозначных должностях.
Кассиры воруют на обмене валюты, на комиссиях, на использовании под депозиты "беспроцентно лежащих" пенсионных вкладов. Менеджеры на оформлении невозвратных кредитов. Начальники отделений и ТОП менеджеры - на выдаче больших и очень больших невозвратных кредитов.
Как правило, это не приводит к каким-либо негативным для банка последствиям.
А вот когда владельцы банков умышленно или по самонадеянной глупости начинают финансовые гешефты, приходит тетушка ГО с косой и маленький зверек с голубым мехом.
Так что спите спокойно. Этот список судебных решений для банка - даже не укус комара.
acsir
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Повідомлень: 432
З нами з: 22.02.12
Подякував: 22 раз.
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  #<1 ... 1560156115621563
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