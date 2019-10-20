подозреваю шо большинство поддержит
уважаемого и грамотного
клиентажа
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2019 18:14
В "Ощаде" столько отделений, что было бы удивительно, если бы не было воровства.
Но "Ощад" в этом деле отнюдь не одинок и далеко не на первых ролях.
Воруют во всех банках, но не все попадает в статистику, так как многие банки не хотят огласки и потери репутации, и, если нет заявления клиента в полицию, по тихому увольняют штрафников, даже без возмещения ущерба. И те идут в другие банки и все начинается сначала. Некоторые кассиры и менеджеры за 3-5 лет успевают сменить десяток банков на равнозначных должностях.
Кассиры воруют на обмене валюты, на комиссиях, на использовании под депозиты "беспроцентно лежащих" пенсионных вкладов. Менеджеры на оформлении невозвратных кредитов. Начальники отделений и ТОП менеджеры - на выдаче больших и очень больших невозвратных кредитов.
Как правило, это не приводит к каким-либо негативным для банка последствиям.
А вот когда владельцы банков умышленно или по самонадеянной глупости начинают финансовые гешефты, приходит тетушка ГО с косой и маленький зверек с голубым мехом.
Так что спите спокойно. Этот список судебных решений для банка - даже не укус комара.
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:25
Подскажите, в связи с тем что р/дата по кредитке стала плавающая
1) когда в этом месяце в Ощаде р/дата? 26го?
2) если 26 го - можно погашать до 25го включительно или есть нюансы?
Додано: Пон 21 жов, 2019 11:22
Да. Главное чтоб по счёту провелись до 25.10 включительно. Т.е. п2п не подходит.
П.С. В следующем месяце билинговая дата 23.11.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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