подозреваю шо большинство поддержит
уважаемого и грамотного
клиентажа
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2019 18:14
В "Ощаде" столько отделений, что было бы удивительно, если бы не было воровства.
Но "Ощад" в этом деле отнюдь не одинок и далеко не на первых ролях.
Воруют во всех банках, но не все попадает в статистику, так как многие банки не хотят огласки и потери репутации, и, если нет заявления клиента в полицию, по тихому увольняют штрафников, даже без возмещения ущерба. И те идут в другие банки и все начинается сначала. Некоторые кассиры и менеджеры за 3-5 лет успевают сменить десяток банков на равнозначных должностях.
Кассиры воруют на обмене валюты, на комиссиях, на использовании под депозиты "беспроцентно лежащих" пенсионных вкладов. Менеджеры на оформлении невозвратных кредитов. Начальники отделений и ТОП менеджеры - на выдаче больших и очень больших невозвратных кредитов.
Как правило, это не приводит к каким-либо негативным для банка последствиям.
А вот когда владельцы банков умышленно или по самонадеянной глупости начинают финансовые гешефты, приходит тетушка ГО с косой и маленький зверек с голубым мехом.
Так что спите спокойно. Этот список судебных решений для банка - даже не укус комара.
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:25
Подскажите, в связи с тем что р/дата по кредитке стала плавающая
1) когда в этом месяце в Ощаде р/дата? 26го?
2) если 26 го - можно погашать до 25го включительно или есть нюансы?
Додано: Пон 21 жов, 2019 11:22
Да. Главное чтоб по счёту провелись до 25.10 включительно. Т.е. п2п не подходит.
П.С. В следующем месяце билинговая дата 23.11.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 21 жов, 2019 22:49
100% Закінчилось 3-х річне депо під 6.75 в доларах. Ні хто не зателефонував. Набрав гарячу лінію замовити долари. Через 2 дні прихожу - доларів нема, лише 1,5к... Менеджер покликала касира і начальницю вмовляти що б я не забирав. Кажу - хочу облігації доларові купити, тому вибачайте - але знімаю, замовив повторно. Пройшло вже пару тижнів, так і не забрав долари...
Додано: Пон 21 жов, 2019 22:58
Re: Ощадбанк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Пон 21 жов, 2019 23:26
Re: Ощадбанк
Постановлением правления НБУ от 03 декабря 2003 года № 516, исполняющим обязанности председателя которого был тогда однокурсник господина Пышного, а именно господин Яценюк, было утверждено Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами:
В пункте 3.3 этого Положения содержатся такие нормы права:
"У разі невиконання (неналежного виконання) банком вимоги вкладника про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ на переказ/заява про повернення коштів тощо) (далі - вимога) банк зобов'язаний:
прийняти вимогу шляхом проставлення на ній:
дати отримання,
підпису уповноваженої особи,
відбитка штампа банку
та видачі вкладнику письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб банку;
взяти вимогу на облік за відповідним позабалансовим рахунком.
Банк зобов'язаний виконати вимогу відповідно до умов договору банківського вкладу. Після виконання вимоги банк списує вимогу з відповідного позабалансового рахунку".
Поэтому советую Вам, ссылаясь на пункт 3.3 этого Положения, составить в произвольной форме требование к банку в двух экземплярах (один с отметкой себе) о возврате вклада, в котором указать весь алгоритм действий банка по пункту 3.3, в том числе, акцентируя особенное внимание на выдаче Вам письменного уведомления о ненадлежащем исполнении Вашего требования с указанием причины и о взятии этого требования на учет по внебалансовому счету.
Я думаю, что они быстрей будут шевелиться, если Ваши доллары будут висеть у них на внебалансовом счете.
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