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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1560156115621563 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 479 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 144 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 129 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 99 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 63 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 479 Додано: Суб 19 жов, 2019 16:42 подозреваю шо большинство поддержит

уважаемого и грамотного

клиентажа v57 Повідомлень: 2316 З нами з: 14.03.10 Подякував: 84 раз. Подякували: 154 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 18:14 В "Ощаде" столько отделений, что было бы удивительно, если бы не было воровства.

Но "Ощад" в этом деле отнюдь не одинок и далеко не на первых ролях.

Воруют во всех банках, но не все попадает в статистику, так как многие банки не хотят огласки и потери репутации, и, если нет заявления клиента в полицию, по тихому увольняют штрафников, даже без возмещения ущерба. И те идут в другие банки и все начинается сначала. Некоторые кассиры и менеджеры за 3-5 лет успевают сменить десяток банков на равнозначных должностях.

Кассиры воруют на обмене валюты, на комиссиях, на использовании под депозиты "беспроцентно лежащих" пенсионных вкладов. Менеджеры на оформлении невозвратных кредитов. Начальники отделений и ТОП менеджеры - на выдаче больших и очень больших невозвратных кредитов.

Как правило, это не приводит к каким-либо негативным для банка последствиям.

А вот когда владельцы банков умышленно или по самонадеянной глупости начинают финансовые гешефты, приходит тетушка ГО с косой и маленький зверек с голубым мехом.

Так что спите спокойно. Этот список судебных решений для банка - даже не укус комара. acsir

Повідомлень: 432 З нами з: 22.02.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 10:25 Подскажите, в связи с тем что р/дата по кредитке стала плавающая

1) когда в этом месяце в Ощаде р/дата? 26го?

2) если 26 го - можно погашать до 25го включительно или есть нюансы? Sergion Повідомлень: 401 З нами з: 02.09.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 11:22 Sergion написав: Подскажите, в связи с тем что р/дата по кредитке стала плавающая

1) когда в этом месяце в Ощаде р/дата? 26го?

2) если 26 го - можно погашать до 25го включительно или есть нюансы? Подскажите, в связи с тем что р/дата по кредитке стала плавающая1) когда в этом месяце в Ощаде р/дата? 26го?2) если 26 го - можно погашать до 25го включительно или есть нюансы?

Да. Главное чтоб по счёту провелись до 25.10 включительно. Т.е. п2п не подходит.



П.С. В следующем месяце билинговая дата 23.11. Да. Главное чтоб по счёту провелись до 25.10 включительно. Т.е. п2п не подходит.П.С. В следующем месяце билинговая дата 23.11. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1858 З нами з: 18.05.16 Подякував: 254 раз. Подякували: 205 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 22:49 BIGor написав: Igneus написав: DjPavel написав: Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже... Пошел открыть депозит в Ощад, так как надоело разбивать депозиты между банками под Фонд, а при текущих ставках, это вообще теряет всякий смысл. Мало того, что не в каждом отделении есть карты для того, чтобы открыть депозит в долларах (если открывать онлайн, нужно предварительно положить на карту деньги и почему-то именно на карту, а не текущий счет), так еще и приложение 24/7 имеет свой график работы, как я понял. За последние пару часов просто пишет Offline, в итоге депозит так и не открыл. Хорошее начало сотрудничества. Я так понимаю, пока не закинешь 40к у.е. на счет, пользоваться Ощадом - себе дороже...

Если все-таки откроете депозит, то приготовьтесь к тому, что даже если за несколько дней до его окончания сотрудник Ощада Вам позвонит, и Вы скажете, что будете забирать вклад, то в день его возврата по договору Вам могут его не вернуть, или вернуть частично. Но даже если после частичного возврата депозита Вам пообещают отдать оставшуюся часть на следующий день, то не факт, что это обещание будет выполнено и не будет предложено отдать Вам еще часть от этой части. В итоге может так произойти, что забирать депозит около 10К будете на протяжении недели, а что будет с 40К - даже сложно представить. И это Киев. Если все-таки откроете депозит, то приготовьтесь к тому, что даже если за несколько дней до его окончания сотрудник Ощада Вам позвонит, и Вы скажете, что будете забирать вклад, то в день его возврата по договору Вам могут его не вернуть, или вернуть частично. Но даже если после частичного возврата депозита Вам пообещают отдать оставшуюся часть на следующий день, то не факт, что это обещание будет выполнено и не будет предложено отдать Вам еще часть от этой части. В итоге может так произойти, что забирать депозит около 10К будете на протяжении недели, а что будет с 40К - даже сложно представить. И это Киев.



В прошлом году сталкивался с подобной ситуацией, валютный вклад забирал (с карты) в течении одного месяца в трёх отделениях, когда попал на отделение нового образца - выдали всю сумму сразу. Ощадбанк - это боль, но выхода другого нет. В прошлом году сталкивался с подобной ситуацией, валютный вклад забирал (с карты) в течении одного месяца в трёх отделениях, когда попал на отделение нового образца - выдали всю сумму сразу. Ощадбанк - это боль, но выхода другого нет.



100% Закінчилось 3-х річне депо під 6.75 в доларах. Ні хто не зателефонував. Набрав гарячу лінію замовити долари. Через 2 дні прихожу - доларів нема, лише 1,5к... Менеджер покликала касира і начальницю вмовляти що б я не забирав. Кажу - хочу облігації доларові купити, тому вибачайте - але знімаю, замовив повторно. Пройшло вже пару тижнів, так і не забрав долари... 100% Закінчилось 3-х річне депо під 6.75 в доларах. Ні хто не зателефонував. Набрав гарячу лінію замовити долари. Через 2 дні прихожу - доларів нема, лише 1,5к... Менеджер покликала касира і начальницю вмовляти що б я не забирав. Кажу - хочу облігації доларові купити, тому вибачайте - але знімаю, замовив повторно. Пройшло вже пару тижнів, так і не забрав долари... Sain_повернувся Повідомлень: 848 З нами з: 13.10.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 22:58 Re: Ощадбанк Sain_повернувся написав: так і не забрав долари... так і не забрав долари... чи так і не віддають?

Комусь вони потрібніше чи так і не віддають?Комусь вони потрібніше Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text= Мизантрóп

Повідомлень: 3047 З нами з: 03.12.14 Подякував: 341 раз. Подякували: 427 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 23:26 Re: Ощадбанк Sain_повернувся написав: 100% Закінчилось 3-х річне депо під 6.75 в доларах. Ні хто не зателефонував. Набрав гарячу лінію замовити долари. Через 2 дні прихожу - доларів нема, лише 1,5к... Менеджер покликала касира і начальницю вмовляти що б я не забирав. Кажу - хочу облігації доларові купити, тому вибачайте - але знімаю, замовив повторно. Пройшло вже пару тижнів, так і не забрав долари... 100% Закінчилось 3-х річне депо під 6.75 в доларах. Ні хто не зателефонував. Набрав гарячу лінію замовити долари. Через 2 дні прихожу - доларів нема, лише 1,5к... Менеджер покликала касира і начальницю вмовляти що б я не забирав. Кажу - хочу облігації доларові купити, тому вибачайте - але знімаю, замовив повторно. Пройшло вже пару тижнів, так і не забрав долари...

Постановлением правления НБУ от 03 декабря 2003 года № 516, исполняющим обязанности председателя которого был тогда однокурсник господина Пышного, а именно господин Яценюк, было утверждено Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03



В пункте 3.3 этого Положения содержатся такие нормы права:



"У разі невиконання (неналежного виконання) банком вимоги вкладника про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ на переказ/заява про повернення коштів тощо) (далі - вимога) банк зобов'язаний:



прийняти вимогу шляхом проставлення на ній:

дати отримання,

підпису уповноваженої особи,

відбитка штампа банку

та видачі вкладнику письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб банку;



взяти вимогу на облік за відповідним позабалансовим рахунком.



Банк зобов'язаний виконати вимогу відповідно до умов договору банківського вкладу. Після виконання вимоги банк списує вимогу з відповідного позабалансового рахунку".



Поэтому советую Вам, ссылаясь на пункт 3.3 этого Положения, составить в произвольной форме требование к банку в двух экземплярах (один с отметкой себе) о возврате вклада, в котором указать весь алгоритм действий банка по пункту 3.3, в том числе, акцентируя особенное внимание на выдаче Вам письменного уведомления о ненадлежащем исполнении Вашего требования с указанием причины и о взятии этого требования на учет по внебалансовому счету .



Я думаю, что они быстрей будут шевелиться, если Ваши доллары будут висеть у них на внебалансовом счете. Постановлением правления НБУ от 03 декабря 2003 года № 516, исполняющим обязанности председателя которого был тогда однокурсник, а именно, было утвержденоэтого Положения содержатся такие нормы права:"У разі невиконання (неналежного виконання) банком вимоги вкладника про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ на переказ/заява про повернення коштів тощо) (далі - вимога) банк зобов'язаний:прийняти вимогу шляхом проставлення на ній:дати отримання,підпису уповноваженої особи,відбитка штампа банкута видачі вкладнику письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб банку;взяти вимогу на облік за відповідним позабалансовим рахунком.Банк зобов'язаний виконати вимогу відповідно до умов договору банківського вкладу. Після виконання вимоги банк списує вимогу з відповідного позабалансового рахунку".Поэтому советую Вам, ссылаясь на, составить в произвольной форме требование к банку в(один с отметкой себе) о возврате вклада, в котором указать весь алгоритм действий банка, в том числе, акцентируя особенное внимание на выдаче Вами оЯ думаю, что они быстрей будут шевелиться, если Ваши доллары будут висеть у них на Igneus Повідомлень: 229 З нами з: 29.08.18 Подякував: 70 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1560156115621563 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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