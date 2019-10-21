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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:52

Re: Ощадбанк

  Sain_повернувся написав:Пройшло вже пару тижнів, так і не забрав долари...

за вівторок щось зрушилось?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
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