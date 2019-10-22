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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
144
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
129
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:52

Re: Ощадбанк

  Sain_повернувся написав:Пройшло вже пару тижнів, так і не забрав долари...

за вівторок щось зрушилось?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:12

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:сотрудников бы насиловали.

краще сотрудніц :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:17

Re: Ощадбанк

greenozon написав:
  vadymbanker написав:сотрудников бы насиловали.

краще сотрудніц :)
Шутки и сарказм в сторону, конечно же никого лучше не насиловать.
Банк все платит вовремя, нал выдается безлимитно, проводки улетают за час-два. Кредиты потихоньку Банк выдает, мк людям с приличным кред лимитом открывает.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:20

  vadymbanker написав:
greenozon написав:
  vadymbanker написав:сотрудников бы насиловали.

краще сотрудніц :)
Шутки и сарказм в сторону, конечно же никого лучше не насиловать.
Банк все платит вовремя, нал выдается безлимитно, проводки улетают за час-два. Кредиты потихоньку Банк выдает, мк людям с приличным кред лимитом открывает.

Але є на місцях вредітєлі, які ганьблять репутацію Мого банку.
Немає на них товариша Йосипа Вісаріоновича.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:57

  Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Банк все платит вовремя, нал выдается безлимитно, проводки улетают за час-два. Кредиты потихоньку Банк выдает, мк людям с приличным кред лимитом открывает.

Але є на місцях вредітєлі, які ганьблять репутацію Мого банку.
Немає на них товариша Йосипа Вісаріоновича.

Правильно, Квесторе! До речі, одне з цих місць знаходиться навіть при Головному управлінні по місту Києву і Київській області на вулиці Володимирська, 27 в місті Києві, а саме ТВБВ № 10026/0533. Не розумію, чому vadymbanker вважає, що цей банк платить вчасно, якщо я отримував вклад протягом тижня. На жаль, товарища Йосипа Вісаріоновича я їм не зможу гарантувати, але на заміну запропоную, в тому числі, пана Ліноса-Александера Сісіліаноса наостанок :wink: Він є гарною кандидатурою, бо на підставі його рішень держава має розрахуватися в євро по курсу, але потім вона отримує право регресу до місцевих "вредітєлів" :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:23

завалим пишноботів втопку! :)
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greenozon
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